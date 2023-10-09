Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

9 Lagu Putri Ariani Paling Populer di Spotify

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |04:01 WIB
9 Lagu Putri Ariani Paling Populer di Spotify
9 Lagu Putri Ariani Paling Populer di Spotify (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani menjelma menjadi penyanyi solo wanita yang diperhitungkan. Dirinya mendapatkan sorotan usai mengikuti ajang America's Got Talent 2023.

Tak sekadar asal tampil, Putri Ariani berhasil masuk dalam babak Grand Final AGT 2023. Tak berhasil menjadi juara, Putri Ariani tetap membanggakan karena menjadi juara 4 dari ribuan orang yang mendaftar.

Kini, karya-karya Putri Ariani telah ditunggu. Publik berharap, Putri bisa tampil go international.

 9 Lagu Putri Ariani Paling Populer di Spotify

Sebelum memasuki karya baru, berikut 9 lagu populer Putri Ariani di Spotify, yang telah banyak didengarkan banyak orang.

1. Loneliness

Lagu ini menjadi lagu Putri Ariani paling populer di Spotify. Lagu tersebut meraih popularitas karena dibawa Putri dalam ajang America's Got Talent 2023. Lagu tersebut berhasil meraih 33,9 juta stream.

2. Tak Mampu Lupa

Lagu ini berhasil masuk dalam posisi kedua. Lagu tersebut berhasil meraih 18 juta stream.

3. Mimpi

Lagu ini berhasil meraih 9 juta stream

4. Rumit

Di posisi keempat ada lagu Rumit. Lagu ini berhasil meraih 3,5 juta stream.

Halaman:
1 2
