Jadi Juri Trending Star, Indra Aziz Prioritaskan Teknik Vokal serta Orisinalitas

JAKARTA - Indra Aziz menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat, Trending Star 2023. Ia akan mencari peserta berkualitas bersama dengan Mahalini Raharja, Andmesh Kamaleng serta Bintang Emon.

Berbekal pengalamannya kaya akan dunia musik, Indra Aziz menegaskan fokusnya utama dalam menyeleksi yakni teknik vokal peserta. Agar suaranya benar-benar terjaga, menjelang Grand Final pada 18 November 2023.

"Saya disini sebagai vocal coach, saya benar-benar fokus ke teknik vokal mereka biar bagaimanapun pas hari H konser suaranya nggak hilang atau tiba-tiba nervous banget, berikan maksimal,"ujar Indra Aziz dalam konferensi pers di Studio 14, MNC Studio, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/11/2023).

Selain teknik vokal, Indra Aziz menegaskan kalau peserta Trending Star pun seharusnya benar-benar fokus pada konten digital. Pasalnya, dunia musik saat ini, benar-benar dikorelasikan dengan konten digital mampu membuat seseorang menjadi populer.

"Jadi itu yang tidak boleh, apalagi sudah menjadi top Ten mewakili generasi sekarang benar-benar fokus musik dan konten digital. Jadi mereka benar-benar harus tampil baik dengan pembekalan yang sudah kita kasih,"jelas Indra Aziz.

Di samping itu, pelantun Sekejap Saja itu menjelaskan proses seleksi betul-betul memperhatikan orisinalitas suara peserta.