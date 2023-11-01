Tanggapan Rizky Febian Usai Mahalini Dituding Selingkuh dengan Keyboardis

JAKARTA - Mahalini Ayu Raharja baru-baru ini dituding telah selingkuh dari kekasihnya, Rizky Febian. Penyanyi kelahiran Denpasar, Bali tersebut bahkan disebut-sebut selingkuh dengan pemain keyboardnya.

Munculnya rumor bahwa Mahalini selingkuh bermula saat putra sulung Sule itu melamarnya kembali di atas panggung konser Fabula 2.0. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa Iky kembali melamar Lini lantaran hubungan asmara mereka sempat kandas beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, tudingan tersebut sempat dibantah oleh Sule selaku calon mertua dari pelantun Sisa Rasa itu. Saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi, Sule pun membantah kabar yang menyebut bahwa putranya diselingkuhi dan menyebut bahwa kabar tersebut dimunculkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Kalau untuk urusan pisah nggak ada pernah pisah. Jadi kalau misalkan yang seliweran di trending kadang-kadang suka, jadi banyak akun-akun bodong yang memberikan judul nggak enak itu demi cuan. Nggak benar," ujar Sule.