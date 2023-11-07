Lesti Kejora, Mahalini hingga Tiara Andini Bersaing di Indonesian Music Awards 2023

JAKARTA - Lesti Kejora mendapatkan dua nominasi sekaligus di Indonesian Music Awards 2023. Lesti Kejora akan bersaing dengan Mahalini, Tiara Andini, Yura Yunita, dan Happy Asmara untuk kategori Female Singer of The Year.

Lalu, di kategori Nada Sambung Of The Year istri Rizky Billar itu bersaing dengan Ziva Magnolya, Happy Asmara, Juicy Luicy dan Wika Salim. Lesti bersyukur bisa mendapatkan dua nominasi ia pun berharap ini menjadi momen untuk membakar semangatnya.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi semangat untuk Lesti berkarya ke depannya," ucap Lesti Kejora lewat zoom saat konferensi pers di MNC Studios, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023).

Perempuan berdarah Sunda itu tak menampik bahwa terkadang ada momen di mana ia mulai pesimis untuk membuat sebuah lagu.

"Karena kan kadang suka ada ada gimana yah bikin lagu lagi apa engga ya. Tapi masyaallah dan disupport terus sama seluruh pecinta dangdut semangat terus untuk berkarya," pungkas Lesti Kejora.

