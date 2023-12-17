Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star

Andrean Pulungan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |08:05 WIB
Mahalini sudah <i>Notice</i> Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
Mahalini sudah notice Ricardo Sinaga sejak audisi Trending Star. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Ricardo Sinaga memberikan penampilan terbaiknya di panggung Live Show Hit The Stage Trending Star yang digelar pada 15 November 2023. Peserta asal Medan itu sukses menyanyikan Pergilah Kasih, salah satu lagu hits Chrisye. 

Vokal khasnya sukses memikat hati para juri. “Kena banget, masuk ke dalam kalbu. Kamu itu punya banyak advantage, di mana range vocal kamu secara natural memang sudah tinggi. Malam ini, kamu sukses ngehit semua nada tinggi itu,” ujar Indra Aziz.

Mahalini menambahkan. “Aku notice kamu sejak audisi. Aku suka banget dinamika kamu dalam bernyanyi, vibranya juga enak. Terima kasih sudah menyuguhkan saya suara yang begitu indah.” 

Penyanyi asal Bali itu bahkan secara khusus menantang Ricardo Sinago untuk menyanyikan salah satu hits miliknya, Sial. Dengan teknik yang sempurna, Ricardo sukses menaklukkan lagu tersebut. 

Jika Ricardo Sinaga bisa menjadi juara Trending Star maka dia berhak merilis single dan video musik di bawah HITS Records. Dia juga berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp50 juta hingga perjalanan ke Singapura. 

Bagi Anda yang ingin menonton penampilan Ricardo Sinaga dan Top 10 Trending Star di Live Show Hit The Stage dapat melihat videonya di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

