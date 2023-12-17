Advertisement
MUSIK

Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star

Andrean Pulungan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |06:21 WIB
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
Febrina Fransisca tampil powerful di babak Live Show Hit The Stage Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Febrina Fransisca alias Ebin tampil memukau dengan suara powerful-nya di babak Live Show Hit The Stage Trending Star, pada 15 November 2023. Dia tampil membawakan Lumpuhkan Ingatanku dari band Geisha. 

Penjiwaan dan vokal Ebin yang stabil mengingatkan Andmesh pada sosok penyanyi senior, Ruth Sahanaya dan Joy Tobing. “Kamu punya vibra yang luar biasa. Semoga kalau lolos bisa memberikan kami penampilan lebih lagi,” ujarnya.

“Kamu sukses menunjukkan proficiency vokal yang sangat tinggi. Kontrol di atas panggung yang sangat baik juga menunjukkan pengalaman kamu. Benar-benar canggih,” kata coach Indra Aziz.

Sementara itu, Bintang Emon mengatakan, “Ini bagus banget. Pengalaman memang tidak bisa bohong ya. Luar biasa! Penguasaan panggung kamu mantap banget. Tatapan kamu tuh menghipnotis saya.”

