Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin

JAKARTA – Febrina Fransisca atau kerap disapa dengan Ebin, belum lama ini merilis single pertamanya bertajuk Kemana Kisah Kita. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan cukup lama, namun ternyata hubungan tersebut tidak mendapat kejelasan sehingga tidak tahu arah tujuannya.

Berangkat dari kisah nyata kerumitan hubungan yang terkadang terjadi pada sebagian orang, Ebin mengaku karya yang ia tulis ini merupakan step awal untuk ia berkarir kedepannya, atau bahkan menghasilkan sebuah album yang mana itu merupakan salah satu impian sebagian besar musisi menentukan targetnya.

“Karena buat aku rilis single itu merupakan step awal untuk berkarir gitu, jadi gak mungkin sampai sini, pasti aku berharap akan ada single-single lainnya ya Puji Tuhan kalau memang nanti diijinkan untuk (bikin) album itu impian semua singer gak sih,” kata Ebin saat ditemui di Studio 7, iNews Tower, Jakarta.

Lebih lanjut menyadari akan setiap proses merupakan hal yang membutuhkan waktu tidak sebentar, Ebin mengaku akan menikmati setiap prosesnya ditambah dengan terus menghasilkan karya-karya yang tentunya bisa dikenal dan dikenang oleh masyarakat.

“Karena umur manusia terbatas tapi karya tidak terbatas. Bahkan orangnya udah gak ada pun karyanya masih tetap bisa didengarkan, jadi menurut aku berkarya aja yang banyak,” ucap Ebin.

Oleh karena itu, dengan pengalamannya yang ia rintis mulai dari titik nol, Ebin selalu mengasah kemampuannya di bidang tarik suara dengan bantuan sang Ayah, terlebih dari keluarganya Ebin juga mengaku hanya ia seorang yang bertahan sampai saat ini untuk mampu meneruskan keinginan sang Ayah memiliki skill bernyanyi.