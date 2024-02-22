Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya

JAKARTA – Febrina Fransisca atau kerap dikenal dengan sebutan Ebin, penyanyi cantik jebolan ajang pencarian bakat Trending Star ini berhasil mengeluarkan single terbarunya bertajuk Kemana Kisah Kita.

Bercerita tentang pasangan kekasih yang sudah cukup lama menjalani hubungan asmara, Ebin mengatakan lagu ini cocok untuk pasangan yang tidak tau arah tujuan hubungan mereka ke depannya.

Dibantu oleh Gery Christoper, Ebin seakan tidak ingin menunggu waktu lama untuk bisa meramaikan industri musik Tanah Air. Untuk itu, terinspirasi dari kisah nyata Ebin berusaha menumpahkan segala idenya untuk membuat lagu Kemana Kisah Kita menjadi lebih menyentuh dan melekat di hati masyarakat.

“Inspiring by on true story, jadi ini kisahnya aku tulis lagu ini ceritanya tentang hubungan yang udah jalan lama tapi gak tau mau kemana, tapi gak ada masalah, cuma saling sayang, jalan nih lama nih terus kita mau kemana, makanya di akhir lirik lagunya aku tulis pelaminan atau pengalaman,” kata Ebin saat ditemui di Studio 7 iNews Tower, Jakarta.

Ebin merasa single terbarunya ini dapat menjadi tempat untuk orang-orang yang ingin diwakili perasaannya karena tidak mendapatkan kejelasan dalam suatu hubungan. Oleh karena itu, Ebin berharap lewat lagu ini juga dapat membantu keresahan hubungan pasangan untuk bisa menemukan titik terang.

Lebih lanjut Ebin menyebutkan ini hanyalah sebuah permulaan untuk karirnya di industri musik Tanah Air, ia ingin terus menghasilkan karya-karya terbaiknya untuk ke di masa mendatang. Karena baginya sebuah karya tidak akan ada batasnya jika dibandingkan dengan umur manusia.

“Karena umur manusia terbatas tapi karya tidak terbatas. Bahkan orangnya udah gak ada pun (meninggal) karyanya masih tetap bisa didengarkan, jadi menurut aku berkarya aja yang banyak,” ucap Ebin.