HOME CELEBRITY TV SCOOP

Duet Elvy Sukaesih dan Mansyur S Bikin Heboh Malam KDI 2023 Selegit Kopi Susu

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:17 WIB
Duet Elvy Sukaesih dan Mansyur S Bikin Heboh Malam KDI 2023 <i>Selegit Kopi Susu</i>
Elvy Sukaesih dan Mansyur S ikut membuka malam KDI 2023 Selegit Kopi Susu (Foto: Instagram/kdiofficial)
A
A
A

JAKARTA - Malam KDI 2023 bertema ‘Selegit Kopi Susu’ telah dibuka. Pasheman'90 bahkan didapuk untuk pembuka ajang KDI 2023 malam ini.

Sorak sorai penonton tentunya ramai memenuhi studio sejak acara dimulai pada 20.45 WIB.

Usai Pasheman'90 tampil, para juri yaitu Ayu Ting Ting, Iis Dahlia, dan Inul Daratista pun tampil dengan membawakan lagu “Bisik-Bisik Tetangga” dengan gaya yang asyik sehingga membuat para penonton ikut bergoyang. Setelahnya, ada pula penampilan dari pasangan legend Elvy Sukaesih dan Mansyur S lewat lagu “Kopi Susu”.

KDI 2023

Penampilan Elvy dan Mansyur jelas membuat suasana semakin seru dan tak berhenti untuk terus menampilkan kemeriahan panggung yang memukau. Selain melempar canda lewat lagu, Elvy dan Mansyur juga turut menunjukkan keromantisan mereka.

“Emang abang masih suka minum kopi?,” kata Elvy, dikutip dalam acara Kontes KDI 2023, Rabu (8/11/2023).

“Wah nanti jadi nggak ngantuk,” ucap Mansyur S.

“Enak loh kopi buatan aku, cobain deh,” sambung Elvy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
