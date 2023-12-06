Tayang Lebih Awal, Kontes KDI 2023 Hadir dengan Tema Fantastic 4

JAKARTA - Kontes KDI 2023 malam ini, Rabu (6/12/2023) tayang lebih awal dari biasanya, yakni mulai pukul 19.30 WIB di MNCTV. Sebanyak 4 Kontestan pun siap bersaing untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan para juri dan penonton untuk menjadi calon bintang dangdut masa depan malam ini.

Sebelumnya, pada Rabu, 29 November lalu, kontestan asal Medan, Farhan harus terjemput karena mendapatkan vote terendah. Kini, telah tersisa 4 kontestan siap bersaing untuk melaju ke babak selanjutnya dan siap membuktikan kualitasnya di hadapan para juri dan penonton.

4 kontestan yang akan tampil adalah Warda (Sumenep), Husen (Medan), Eky (Bone), dan Winda (Pamekasan). Keempat kontestan akan berkolaborasi dengan para bintang tamu di atas panggung KDI2023.

Kontes KDI kali ini mengangkat tema ‘Fantastic 4’, yang dimeriahkan oleh Elvy Sukaesih, Rita Sugiarto, Caca Handika, Fitri Carlina, Wali Band, dan Limbad. Penampilan para kontestan KDI 2023 akan dinilai oleh para juri artis ternama, seperti Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, Ivan Gunawan, dan Maya KDI.

Tayang Lebih Awal, Kontes KDI 2023 Hadir dengan Tema 'Fantastic 4' (Foto: MNC Media)



Sementara itu, acara ini juga akan dipandu oleh host Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Wahid KDI.