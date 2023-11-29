Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Persaingan Semakin Sengit, Ridho Rhoma Ramaikan Kontes KDI Magical Bollywood

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:46 WIB
Persaingan Semakin Sengit, Ridho Rhoma Ramaikan Kontes KDI Magical Bollywood
5 Besar KDI 2023 (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Persaingan lima kontestan KDI 2023 akan semakin sengit. Pada Rabu 22 November 2023, kontestan asal Wajo, Wiwi harus terjemput karena mendapatkan vote terendah.

Kini, telah tersisa 5 kontestan siap bersaing untuk melaju ke babak selanjutnya dan siap membuktikan kualitasnya di hadapan para juri dan penonton. 5 kontestan yang akan tampil adalah Warda (Sumenep), Farhan (Medan), Husen (Medan), Eky (Bone), dan Winda (Pamekasan).

Persaingan Semakin Sengit, Ridho Rhoma Ramaikan Kontes KDI Magical Bollywood

MNCTV menayangkan secara langsung Kontes KDI 2023 pada Rabu, 29 November 2023, pukul 20.45 WIB. Kontes KDI kali ini mengangkat tema 'Magical Bollywood’, yang dimeriahkan oleh Ridho Rhoma, Sonet 2, dan Master Limbad.

Penampilan para kontestan KDI 2023 akan dinilai oleh para juri artis ternama, seperti Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, Ivan Gunawan, dan Maya KDI. Acara akan dipandu oleh host Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Wahid KDI.

Ayo dukung dan jangan sampai jagoanmu tereleminasi, 5 kontestan di babak Kontes KDI adalah Warda (Sumenep), Wiwi (Wajo), Farhan (Medan), Husen (Medan), Eky (Bone), dan Winda (Pamekasan).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
