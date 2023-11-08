Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

4 Kontestan Siap Tampil di Kontes KDI 2023 Malam Ini

Nistya Widelia , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:20 WIB
4 Kontestan Siap Tampil di Kontes KDI 2023 Malam Ini
Kontes KDI 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menggelar Kontes KDI 2023 malam ini. Mengusung tema ‘Selegit Kopi Susu’, ada empat kontestan yang akan tampil dan bersaing merebut hati juri dan penonton agar bisa melaju ke babak selanjutnya. 

Kontestan yang tampil malam ini adalah Warda (Sumenep), Rani (Ogan Ilir), Wiwi (Wajo), dan Farhan (Medan). Penampilan mereka akan dinilai juri artis yang terdiri dari Inul Daratista, Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, dan Frida KDI. 

Dipandu Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Wahidarjo, Kontes KDI 2023 akan dimeriahkan dua pendangdut legendaris, Elvy Sukaesih dan Mansyur S. Akan ada pula penampilan spesial dari Pasheman’90. 

Karena itu, jangan lewatkan Kontes KDI 2023 yang akan ditayangkan langsung oleh MNCTV, pada 8 November 2023, pukul 20.45 WIB. 

Top 8 Kontes KDI 2023. (Foto: MNCTV)

Berbagai informasi terbaru dari MNCTV dapat diikuti melalui akun @officialmnctv di Instagram dan TikTok. Seluruh program MNCTV juga dapat Anda akses melalui aplikasi RCTI+ atau lewat laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
