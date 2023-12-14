Selamat, Warda Asal Sumenep Jadi Juara KDI 2023

JAKARTA - Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut, KDI 2023 telah berakhir. Usai melalui perjalanan yang cukup panjang, kini gelar juara pun menemukan pemiliknya.

Di babak Grand Final, Warda asal Sumenep, Eky asal Bone, dan Husen asal Medan telah berjuang menunjukan kualitas terbaik mereka.

Bukan sekedar suara merdu tetapi juga aksi panggung yang tak pernah gagal memperoleh decak kagum juri maupun penonton.

Namun, Berdasarkan hasil voting murni pemirsa RCTI+, Warda asal Sumenep lah yang pantas menjadi pemenangnya.

Seketika Warda ditemani sang bunda langsung sujud syukur. Dia juga sempat bersujud di kaki ibunya sebagai rasa syukur.

Sebagai pemenang, Warda pun berhak membawa pulang hadiah uang tunai sebesar Rp350 juta dan sebuah tropi kebanggaan KDI 2023.

Sementara itu Husen asal Medan yang berada di posisi runner up juga meninggalkan KDI 2023 tanpa tangan kosong. Dia mendapatkan uang tunai Rp200 juta.

Sementara itu, juara ketiga, yakni Eky asal Bone juga berhasil membawa pulang uang senilai Rp 100 juta.

Perjuangan Warda, Husen dan Eky tentu saja tak berhenti sampai disini saja. Ini merupakan langkah awal mereka terjun ke dunia dangdut yang sebenarnya!

Sampai jumpa lagi di KDI 2024, siapakah yang kelak akan jadi bintang dangdut favorit masyarakat Indonesia selanjutnya? Nantikan KDI tahun depan hanya di MNC TV.

Sebagai informasi, sebelumnya, Husen (Medan), Warda (Sumenep), dan Eky (Bone) siap bersaing memberikan penampilan terbaiknya dalam ajang Grand Final KDI 2023.

Mereka tampil maksimal di depan juri untuk bisa menjadi juara KDI 2023 pada Rabu malam, (13/12/2023).

Ketiga finalis membuka penampilan mereka dengan membawakan lagu berjudul Jadilah Bintang.

Kemudian dilanjutkan dengan penampilan masing-masing peserta duet maut dengan para bintang, yakni Armada, Elvy Sukaesih, dan Mansyur S.

Penampilan pertama dibuka oleh Husen berduet dengan band Armada membawakan lagu Pergi Pagi Pulang Pagi. Meski lagu ini bergenre pop melayu, namun beberapa aransemennya sedikit diubah ke dangdut.

Pada penampilannya Eky dan sang vokalis Armada, Rizal tampil kompak dalam setelan jas berwarna maroon. Eky juga menambahkan selendang bertuliskan asal daerahnya.

Kemudian dilanjutkan dengan penampilan Eky berduet dengan Elvy Sukaesih membawakan lagu Kereta Malam. Lagu tersebut diaransemen lebih menarik sehingga mengajak penonton dan para juri berjoget.

Eky tampil anggun dalam balutan hijab dan dress warna merah. Dia juga menambahkan selendang yang disematkan di bahunya.

BACA JUGA: