Eky Raih Penilaian Tertinggi pada Babak 4 Besar di KDI 2023

JAKARTA - Eky peserta KDI 2023 asal Bone getarkan studio MNC Studios dengan suaranya yang ayu dan mendayu-dayu membawakan lagu Semalam di Malaysia milik D’lloyd.

Melalui penampilannya tersebut, Eky berhasil menduduki posisi teratas di antara ketiga peserta lainnya dan sempat menggeser Husen yang mulanya berada di ‘hot seat’. Eky mendapatkan persentase penilaian dari juri sebesar 96.2 dengan selisih yang tipis dengan Husen, 95.6.

Sedangkan untuk posisi ketiga dan seterunya ditempati oleh Winda dari Pamekasan dan Warda dari Sumenep.

Sebelumnya, penampilan Eky ini memang cukup mempesona. Bagaimana tidak, pembawaan tiap bait lagunya benar-benar menyampaikan emosi yang nyata bagi tiap orang yang mendengar gadi Bone ini bernyanyi.

Suaranya terdengar kian seronok diiringi dengan alunan musik bernada khas Melayu, tak begitu menunjukkan gerakan tari Eky terlihat sangat anggun berdiri di tengah-tengah para pemain musik itu. Sesekali kamera menyorot ke arah dewan juri, terlihat mereka turut asik berdendang mengikuti alunan musik yang tengah bermain.

