HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tuai Banyak Pujian, Winda Tersisihkan dari KDI 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:34 WIB
Tuai Banyak Pujian, Winda Tersisihkan dari KDI 2023
Winda tersisih dari KDI 2024 (Foto: IG KDI)
A
A
A

JAKARTA - Winda asal Pamekasan, menjadi peserta terakhir yang menutup malam KDI 2023 ‘Fantastic 4’ dan dibanjiri pujian dari para dewan juri.

Membawakan lagu berjudul Magadir milik Moses Bandwidth, banyak komentar positif yang diterima oleh Winda dari para dewan juri.

“Winda nyanyinya sempurna sekali, dan mudah-mudahan votenya juga bagus karena cara bernyanyinya, tekniknya, ketenangannya, jiwanya meskipun ini bukan lagu dangdut ya. Tapi, dia membawakan lagu ini benar-benar enak di dengar, syahdu, cengkok-cengkoknya juga manis,” kata Inul Daratista dikutip dari tayangan streaming RCTI+, Rabu (6/12/2023).

Tuai Banyak Pujian, Winda Tersisihkan dari KDI 2023

Inul menambahkan bahwa keempat peserta yang tampil malam pada malam ini sama-sama memiliki keunggulan masing-masing. Iis Dahlia pun menuturkan hal yang senada dengan Inul Daratista.

“Masalahnya tuh gini, kita berharap malam hari ini ada yang melenceng karena Winda ini terakhir kan. Tapi ternyata, dari awal sampai akhir ke Winda mulus semua,” katanya.

Iis Dahlia mengungkapkan bahwa dirinya suka dengan KDI 2023 kali ini karena di babak 4 besar ini pun masing-masing peserta punya karakter tersendiri.

“Untuk Winda sendiri ini, gak gampang lho nyanyi lagu Arab. Cengkoknya Arab itu susah ditambah jenis lagunya klasik. Ini tuh lagu lama, kalau kamu ingin membuktikan kamu bisa bercengkok, nyanyi dengan baik ya lagunya Magadhir dan Winda malam hari ini menaklukkan Magadhir dari ketinggian awan, dan di depan bulan,” jelas Iis Dahlia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
