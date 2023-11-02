Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sasa dan Dandi Terjemput, Inilah 4 Peserta yang Lolos di Kontes KDI 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |00:15 WIB
Sasa dan Dandi Terjemput, Inilah 4 Peserta yang Lolos di Kontes KDI 2023
KDI 2023 (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Sasa dan Dandi menjadi dua kontestan perdana yang terjemput di Kontes KDI 2023 pada Rabu (1/11/2023). Mereka harus mengubur impian lantaran akumulasi penilaian juri dan voting yang didapatkan menjadi yang terendah.

Padahal, Sasa sendiri sempat tampil memukau dengan penampilan gaya rambut barunya pasca di-make over langsung oleh Ivan Gunawan.

Namun, aksi panggung kontestan asal Malang ini lewat lagu Termenung dari Aliya Kadam belum cukup berhasil memukau para juri.

Sasa dan Dandi Terjemput, Inilah 4 Peserta yang Lolos di Kontes KDI 2023

“Tadi di bagian reff kamu kurang yakin. Sasa tadi kurang percaya diri. Kurang lepas tadi. Jadi harus total,” ujar salah satu juri, Gita.

Begitu juga dengan Dandi. Penampilan kontestan asal Bogor ini juga belum berhasil meraih hati para juri. Terbukti dari pencapaian penilaian terendah yang ia raih.

Penampilan Sasa dan Dandi nyatanya tak berhasil menyelamatkan posisi mereka sehingga membuat langkah keduanya harus terhenti di ajang Kontes KDI 2023.

Dengan begitu, empat peserta lainnya Husen (Medan), Villes (Lampung), Eky (Bone), dan Winda (Pamekasan). berhasil melaju ke babak berikutnya.

Sebelumnya, enam kontestan telah menunjukkan penampilan terbaik sesuai dengan tema Kontes KDI kali ini yakni tema ‘Hatimu Hatiku’.

