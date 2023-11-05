The One Kenalkan First Look di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Dibintangi Julian Jacob

JAKARTA - Vision+ memperkenalkan series terbaru, The One dalam acara Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Sabtu (4/11/2023). Pada acara ini, ketiga sutradara yakni Pevita Pearce, Eko Kristianto, dan Tanta Ginting bersama jajaran cast menyaksikan first look series ini bersama para pengunjung yang hadir di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Menceritakan lika-liku perjalanan hidup sebuah tim E-Sports, Tanta Ginting mengatakan series ini terinspirasi dari para pro player E-Sports yang berhasil mencapai kesuksesan, namun harus melalui beragam konflik yang terjadi dalam timnya.

"Kita mulai ngobrol sama pro playernya, gimana kehidupan mereka di belakang layar, dramanya seperti apa. Kita banyak negejelasin gimana orang masuk ke dunia E-Sport," ujar Tanta Ginting di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Pasalnya, sebuah tim yang harusnya membangun chemistry, justru terpecah-belah dengan berbagai konflik yang dapat muncul dari banyak pihak. Tanta, Eko dan Pevita yang aktif bermain E-Sports pun mengumpulkan beragam kisah dari para pro player sebelum akhirnya dikemas dalam sebuah cerita yang apik melalui series ini.

Mereka bertiga sempat begitu intens bermain game E-Sports, sehingga tercetus ide untuk mengabadikan kisah para pro player dalam sebuah series.

"Apa aja konfliknya, ternyata banyak konflik antara pemain sama pemain, pemain sama penonton, owner. Banyak di komunitas yang cerita seperti itu kita kumpulin," katanya.