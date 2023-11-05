Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

The One Kenalkan First Look di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Dibintangi Julian Jacob

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |01:37 WIB
The One Kenalkan <i>First Look</i> di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Dibintangi Julian Jacob
Series The One dari Vision+ dikenalkan di Indonesia Comic Con X DG Con 2023. (Foto: Nurul Amanah)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ memperkenalkan series terbaru, The One dalam acara Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Sabtu (4/11/2023). Pada acara ini, ketiga sutradara yakni Pevita Pearce, Eko Kristianto, dan Tanta Ginting bersama jajaran cast menyaksikan first look series ini bersama para pengunjung yang hadir di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Menceritakan lika-liku perjalanan hidup sebuah tim E-Sports, Tanta Ginting mengatakan series ini terinspirasi dari para pro player E-Sports yang berhasil mencapai kesuksesan, namun harus melalui beragam konflik yang terjadi dalam timnya.

"Kita mulai ngobrol sama pro playernya, gimana kehidupan mereka di belakang layar, dramanya seperti apa. Kita banyak negejelasin gimana orang masuk ke dunia E-Sport," ujar Tanta Ginting di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Indonesia Comic Con

Pasalnya, sebuah tim yang harusnya membangun chemistry, justru terpecah-belah dengan berbagai konflik yang dapat muncul dari banyak pihak. Tanta, Eko dan Pevita yang aktif bermain E-Sports pun mengumpulkan beragam kisah dari para pro player sebelum akhirnya dikemas dalam sebuah cerita yang apik melalui series ini.

Mereka bertiga sempat begitu intens bermain game E-Sports, sehingga tercetus ide untuk mengabadikan kisah para pro player dalam sebuah series.

"Apa aja konfliknya, ternyata banyak konflik antara pemain sama pemain, pemain sama penonton, owner. Banyak di komunitas yang cerita seperti itu kita kumpulin," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/598/2914850/indonesia-comic-con-x-dg-con-2023-cosplayer-ini-kesulitan-mix-match-hijab-JmODckik7D.jpg
Indonesia Comic Con x DG Con 2023, Cosplayer Ini Kesulitan Mix & Match Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/598/2914847/komik-garuda-squad-diluncurkan-di-indonesia-comic-con-x-dg-con-2023-angkat-kisah-perjuangan-atlet-sepakbola-FyqwksaaBI.jpg
Komik Garuda Squad Diluncurkan di Indonesia Comic Con x DG Con 2023, Angkat Kisah Perjuangan Atlet Sepak Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/598/2914797/kisah-cosplayer-habiskan-waktu-3-jam-demi-indonesia-comic-con-x-dg-con-2023-Fj1aYcclZs.jpg
Kisah Cosplayer Habiskan Waktu 3 Jam Demi Indonesia Comic Con X DG Con 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/598/2914566/gabriella-desta-meriahkan-indonesia-comic-con-x-dc-con-2023-bersama-vision-TqLj9NyWbb.jpg
Gabriella Desta Meriahkan Indonesia Comic Con X DG Con 2023 Bersama Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/598/2914563/series-the-one-tayang-akhir-tahun-padukan-e-sports-dengan-tradisi-bali-W4Zu7HjIJP.jpg
Series The One Tayang Akhir Tahun, Padukan E-Sports dengan Tradisi Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/598/2914559/kenalkan-series-radio-di-indonesia-comic-con-x-dc-con-2023-ini-pesan-sutradara-kse9jdd0Hg.jpg
Kenalkan Series Radio di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Ini Pesan Sutradara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement