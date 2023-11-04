Bintang Series Potret: Full of Love Hadir di Booth Vision+ di Indonesia Comic Con X DG Con 2023

JAKARTA - Bintang serial Potret: Full of Love turut hadir dalam Indonesia Comic Con X DG Con 2023 hari pertama, Sabtu (4/11/2023). Angga Asyaf yang merupakan salah satu pemeran dari serial tersebut bahkan hadir di booth Vision+.

Dalam kehadirannya, Angga pun menyempatkan diri untuk menceritakan karakter yang ia perankan dalam series ini.

“Kebetulan kita habis promo series Potret: Full of Love di Indonesia Comic Con X DG Con 2023. Di situ saya berperan sebagai Doni yang memiliki karakter manipulatif. Kalian harus nonton,” ungkap Angga saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023).

Series Potret: Full of Love ini nantinya menceritakan seorang wanita yang berprofesi sebagai sugar baby. Kemudian, sosok Doni hadir yang memiliki niat manipulatif untuk memanfaatkan wanita tersebut demi kepentingan pribadinya.