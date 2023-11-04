Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bintang Series Potret: Full of Love Hadir di Booth Vision+ di Indonesia Comic Con X DG Con 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |23:00 WIB
Bintang Series <i>Potret: Full of Love</i> Hadir di Booth Vision+ di Indonesia Comic Con X DG Con 2023
Bintang Series Potret: Full of Love Hadir di Indonesia Comic Con x DG Con 2023 (Foto: Annastasya/MPI)
JAKARTA - Bintang serial Potret: Full of Love turut hadir dalam Indonesia Comic Con X DG Con 2023 hari pertama, Sabtu (4/11/2023). Angga Asyaf yang merupakan salah satu pemeran dari serial tersebut bahkan hadir di booth Vision+.

Dalam kehadirannya, Angga pun menyempatkan diri untuk menceritakan karakter yang ia perankan dalam series ini.

“Kebetulan kita habis promo series Potret: Full of Love di Indonesia Comic Con X DG Con 2023. Di situ saya berperan sebagai Doni yang memiliki karakter manipulatif. Kalian harus nonton,” ungkap Angga saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023).

Comic Con x DG Con 2023

Series Potret: Full of Love ini nantinya menceritakan seorang wanita yang berprofesi sebagai sugar baby. Kemudian, sosok Doni hadir yang memiliki niat manipulatif untuk memanfaatkan wanita tersebut demi kepentingan pribadinya.

Halaman:
1 2
