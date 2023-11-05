Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Cosplayer Habiskan Waktu 3 Jam Demi Indonesia Comic Con X DG Con 2023

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:39 WIB
Kisah Cosplayer Habiskan Waktu 3 Jam Demi Indonesia Comic Con X DG Con 2023
Indonesia Comic Con x DG Con 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia Comic Con X DG Con 2023 hari kedua resmi digelar pada Minggu (5/11/23) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Ini akan menjadi hari terakhir Indonesia Comic Con X DG Con 2023 yang sudah digelar sejak Sabtu 4 November 2023 kemarin.

Di hari kedua ini, para cosplayer pun semakin ramai berdatangan dan memamerkan kostum terbaik mereka. Salah satunya yang niat ialah Yoshi.

Cosplayer asal Jakarta Barat ini turut menghadiri Indonesia Comic Con X DG Con 2023 hari kedua. Yoshi tampil totalitas saat memerankan karakter dari salah satu game online, Genshin Impact.

Kisah Cosplayer Habiskan Waktu 3 Jam Demi Indonesia Comic Con X DG Con 2023

“Aku cosplay karakter Diluc dari game Genshin Impact. Kebetulan karena aku suka sama karakternya dan gameplay Diluc ini,” ungkap Yoshi saat ditemui MNC Portal Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023).

Yoshi pun terlihat totalitas mengenakan kostum dari karakter Diluc di game Genshin Impact ini. Ia tampil dengan busana bernuansa hitam, merah dan silver dengan senjata pedang khas karakter Diluc.

Yoshi juga rela mengenakan rambut palsu berwarna merah demi semakin mendalami karakter yang ia cosplay di acara ini. Tak tanggung-tanggung, Yoshi mengaku menghabiskan waktu lebih dari satu hari untuk menyiapkan kostum, dan tiga jam untuk merias dirinya menjadi karakter fiksi favoritnya.

“Kalau persiapannya sendiri butuh waktu lebih dari satu hari, karena kan aku harus styling dulu rambutnya,” papar Yoshi.

“Nah pas sudah hari H paling butuh waktu tiga jam buat make up dan pakai kostumnya,” tambahnya.

