Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Martin Anugrah Cerita Inspirasi Series Twisted 3 : The Sinners

JAKARTA - Vision+ mempromosikan series terbarunya Twisted 3 : The Sinners dalam acara Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Sabtu (4/11/2023). Series yang mendapuk Hana Saraswati sebagai bintang utama ini mulai tayang sejak 24 Oktober 2023 lalu.

Martin Anugerah selaku sutradara menjelaskan, series ini begitu relate karena berdasarkan kisah yang mungkin sering dijumpai di kehidupan sehari-hari.

Isu yang diangkat pun begitu relevan, di mana memperlihatkan bagaimana permasalahan pelecehan seksual yang kian marak terjadi, tapi seolah belum ditemukan solusi penanganannya seperti apa. Padahal, dampaknya begitu besar bagi korbannya.

"Inspirasinya dari banyak kejadian dan kita olah lagi karena ini isu yang kita angkat adalah isu pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan yang memang mentok di situ aja gak ada solusinya," ujar Martin Anugrah di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Meski mengangkat soal isu pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kantor, Twisted 3 : The Sinners dikemas dengan menjual adegan yang tidak melulu vulgar, melainkan lebih berfokus pada edukasi kepada para penonton.

Sehingga ke depannya diharapkan tak ada lagi ketakutan untuk menyuarakan soal pelecehan seksual yang terjadi di sekitarnya. Tak lagi sikap bungkam atas pelecehan seksual.

"Tapi kita mengemasnya juga tidak terlihat jorok, justru malah mengedukasi kalian kalau misalnya kalian sedang mengalami atau orang terdekat kalian mengalami kejadian kaya gitu, harus speak up, jangan diem doang," ujar Gabriella Desta.