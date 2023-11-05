Series The One Tayang Akhir Tahun, Padukan E-Sports dengan Tradisi Bali

JAKARTA - Series Vision+ terbaru The One diperkenalkan dalam acara Indonesia Comic Con X DC Con 2023, Sabtu (4/11/2023). Dalam acara ini, ketiga sutradara yakni Pevita Pearce, Eko Kristianto, dan Tanta Ginting bersama jajaran cast menyaksikan first look series ini bersama para pengunjung yang hadir di Jakarta Convention Center (JCC).

First look langsung memperlihatkan keindahan Bali yang menjadi tempat para anggota tim E-Sports menjalani kehidupan mereka dengan segala permasalahan yang menimpa. Beberapa adegan memperlihatkan ketika satu demi satu meluapkan emosi di depan layar layaknya sedang bertanding.

The One berfokus pada lika-liku perjalanan hidup sebuah tim E-Sports demi meraih mimpi mereka bersama. Tanta Ginting mengatakan, series ini terinspirasi dari para pro player E-Sports yang berhasil mencapai kesuksesan namun harus melalui beragam konflik yang terjadi dalam timnya.

Tanta, Eko dan Pevita yang aktif bermain E-Sports pun mengumpulkan beragam kisah dari para pro player sebelum akhirnya dikemas dalam sebuah cerita yang apik melalui series ini.

Mereka bertiga sempat begitu intens bermain game E-Sports, sehingga tercetus ide untuk mengabadikan kisah para pro player dalam sebuah series. Selain itu, mereka mengalami sendiri sulitnya berkompetisi di dunia E-Sports demi berlaga di kancah internasional.

"Cerita ini yang nulis gue, Pevita, Eko yang mendapat inspirasi dari cerita asli para pro player yang pernah ketemu. Kita ngobrol dan dengar cerita mereka, jatuh bangun mereka di dunia E-Sports. Kejadian kita juga sendiri, Pevita sempat ikut kompetisi di Berlin, jadi kita ngerti lah gimana proses dan drama untuk bisa main di liga internasional," ujar Tanta Ginting di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Bukan hanya soal E-Sports, series ini juga menampilkan sisi budaya Indonesia dengan mengangkat tradisi di Bali yang menjadi set lokasi dari series ini.