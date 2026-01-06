Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Lee Resmi Jadi Tersangka Laporan Doktif, Bakal Diperiksa Besok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |11:45 WIB
Richard Lee Resmi Jadi Tersangka Laporan Doktif, Bakal Diperiksa Besok
Richard Lee Resmi Jadi Tersangka Kasus yang Dilaporkan Doktif, Bakal Jalani Pemeriksaan Besok. (Foto: Instagram/@dr.richard_lee)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya resmi menetapkan Richard Lee sebagai tersangka kasus pelanggaran bidang kesehatan dan perlindungan konsumen yang dilayangkan Amira Farahnaz atau yang dikenal dengan nama panggung Doktif.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Kombes Reonald Simanjuntak, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya kepada awak media, pada 6 Januari 2026. 

"Perkara yang didaftarkan pada 2 Desember 2024 dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT Polda Metro Jaya itu sudah dalam penyidikan. Dan saudara RL ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2025," ujar Reonald.

Okky Pratama, Doktif hingga Richard Lee Dilaporkan Terkait Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Polisi
Richard Lee Resmi Jadi Tersangka Kasus yang Dilaporkan Doktif, Bakal Jalani Pemeriksaan Besok. (Foto: Instagram/@dr.richard_lee)

Dalam lanjutan keterangannya, Reonald Simanjuntak mengungkapkan, Richard Lee seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada 23 Desember silam. Namun dokter kecantikan itu meminta penjadwalan ulang. 

"Saudara RL meminta kepada penyidik untuk diperiksa pada 7 Januari 2026. Jadi ini panggilan kedua untuknya dengan status tersangka ya," tuturnya. 

Namun hingga kini, menurut Reonald Simanjuntak, penyidik belum mendapat kepastian dari Richard Lee maupun kuasa hukumnya terkait kehadirannya dalam pemeriksaan sebagai tersangka.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138497/richard_lee-Gxh8_large.jpg
Richard Lee Menyesal Tak Bongkar Kelakuan Aldy Maldini Sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129273/richard_lee-Aegq_large.jpg
Kasus Richard Lee vs Dokter Detektif, Mediasi Gagal Usai Absen Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128226/richard_lee-dgaX_large.jpg
Richard Lee Jadikan Lebaran Perdana sebagai Momen Refleksi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120294/richard_lee-AqHj_large.jpg
Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120217/richard_lee-JB9l_large.jpg
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120204/richard_lee-3LMk_large.jpg
Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement