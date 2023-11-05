Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kenalkan Series Radio di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Ini Pesan Sutradara

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |00:34 WIB
Kenalkan Series Radio di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Ini Pesan Sutradara
Kenalkan series Radio di Indonesia Comic Con X DG Con 2023. (Foto: Nurul Amanah)
JAKARTA - Vision+ mengadakan acara meet and greet bersama jajaran cast beberapa series terbarunya dalam acara Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Sabtu (4/11/2023). Dalam sesi ini, penonton juga diajak menonton episode pertama dari series Radio.

Salah satu series yang terlibat adalah Radio yang telah tayang sejak Oktober 2023. Series ini mengusung genre thriller yang mengajak penonton merasakan suasana tegang di setiap episodenya.

Sutradara dan jajaran cast pun menceritakan suasana mencekam selama proses syuting berlangsung, di mana banyak kejadian horor yang terjadi.

Indonesia Comic Con

Sutradara Chiska Doppert menjelaskan, meski dalam suasana menegangkan, dia berusaha menciptakan suasana yang nyaman di antara para pemain, sehingga adegan yang dirasa cukup menantang dapat dilakukan dengan sepenuh hati.

"Kalau di lokasi gak terlalu menciptakan suasana yang tegang. Berusaha sebisa mungkin pemain itu nyaman, walaupun mereka harus melakukan adegan yang gak nyaman, tapi situasinya nyaman. Jadi, mereka gampang ngelakuinnya," ujar Chiska Doppert di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

