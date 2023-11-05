Advertisement
Indonesia Comic Con x DG Con 2023, Cosplayer Ini Kesulitan Mix & Match Hijab

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |19:01 WIB
Indonesia Comic Con x DG Con 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia Comic Con x DG Con 2023 hari terakhir masih berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Assembly, Cendrawasih, dan Plenary Hall. Ajang ini begitu dinantikan oleh para cosplayer. Pasalnya, ajang ini menjadi momentum euforia dan berkumpul bersama seolah menjadi sebuah 'titik kumpul' bagi para cosplayer.

Cosplayer asal Bogor bernama Zee pun begitu antusias terlibat dalam acara Indonesia Comic Con x DG Con 2023. Sejak delapan tahun digelar, ini menjadi pengalaman perdananya berkumpul bersama para cosplayer di ajang ini.

Zee mengenakan kostum karakter Annie atau Anastasha dalam karakter Manhwa atau Webtoon (komik Korea) berjudul Who Made Me A Princess. Dia mengenakan dress berwarna peach yang disesuaikan dengan penampilannya yang berhijab.

Rambut pirang yang menjadi ciri khas Annie pun dimodifikasi dengan mengenakan hijab berwarna serupa dengan wignya. Zee tertarik membawakan karakter ini lantaran kostumnya dibuat langsung oleh salah satu rekannya.

"Sebelumnya aku belum pernah datang ke Comic Con. Ini bener-bener pertama kali aku kesini untuk cosplay sendiri aku udah setahun, untuk kostumnya aku sewa kebetulan temen aku bikin kemudian aku tertarik buat cosplay karakternya," ujar Zee saat dijumpai di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (5/11/2023).

