Gabriella Desta Meriahkan Indonesia Comic Con X DG Con 2023 Bersama Vision+

JAKARTA - Gabriella Desta menjadi salah satu bintang series Vision+ yang memeriahkan acara Indonesia Comic Con X DG Con 2023 pada Sabtu (4/11/2023). Gabriella Desta bersama sutradara dan jajaran cast series Vision+ terbaru 'Twisted 3 : The Sinners' akan menyapa para pengunjung sekaligus menonton bersama episode pertama dari series tersebut.

Sebelum nonton bersama, Gabriella Desta sempat berkeliling arena Indonesia Comic Con yang dibanjiri para pengunjung yang melakukan costum play alias cosplay karakter favorit mereka.

Sontak, Gabriella dibuat kagum dengan penampilan para cosplayer dengan kostum unik yang dikenakan. Terlebih ini menjadi pengalaman perdananya hadir di Indonesia Comic Con.

"Aku dari tadi speechless banget, aku tadi baru masuk kek ngeliat orang-orang bener-bener pake kostumnya itu mereka buat ya? Itu keren banget sih mereka bener-bener antusias banget. Aku jadi mempertimbangkan untuk jadi suka hehehe,"ujar Gabriella Desta di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Gabriella pun begitu antusias untuk menanyakan langsung kepada para cosplayer mengenai tema kostum yang dikenakan berikut karakter kartun favorit mereka.

"Aku belum sempet ngobrol sama salah satu dari mereka sih tapi nanti kalau ada kesempatan ngobrol, banyak banget yang akan aku tanya," sambungnya.

Mengenai series Twisted 3 : The Sinners, series ini memperlihatkan bagaimana permasalahan pelecehan seksual kian marak terjadi tapi seolah belum ditemukan solusi penanganannya seperti apa. Padahal dampaknya begitu besar bagi korbannya.

Meski mengangkat soal isu pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kantor, Twisted 3 : The Sinners dikemas dengan menjual adegan yang tidak melulu vulgar melainkan lebih berfokus pada edukasi kepada para penonton.

