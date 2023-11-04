Advertisement
MOVIE

Sinopsis Film Budi Pekerti, Ketika Video 20 Detik Berujung Nestapa

Andrean Pulungan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |20:28 WIB
Sinopsis film Budi Pekerti. (Foto: Kaninga Pictures)
JAKARTA - Sutradara Wregas Bhanuteja resmi merilis film Budi Pekerti di bioskop nasional, pada 2 November 2023. Ini karya baru sang sutradara setelah film Penyalin Cahaya membawa pulang 12 Piala Citra pada 2021. 

Sebelum tayang di bioskop, Budi Pekerti lebih dahulu screening di ajang Toronto International Film Festival, pada 9 September 2023. Film itu tayang dengan judul bahasa Inggris, Andragogy

Sinopsis film Budi Pekerti berkisah tentang keluarga Bu Prani (Sha Ine Febriyanti), seorang guru BK (bimbingan konseling) yang akan dipromosikan menjadi wakil kepala sekolah. Dia memiliki dua anak, Muklas (Angga Yunanda) dan Tita (Prilly Latuconsina). 

Muklas merupakan seorang influencer dengan konten-konten meditasi, sementara Tita menjalankan bisnis thrift dan punya band indie. Suami Bu Prani, Didit (Dwi Sasono), adalah pengusaha kecil yang depresi berat akibat bisnisnya mandek karena pandemi COVID-19. 

Suatu hari, Bu Prani pergi ke pasar untuk membeli kue putu kesukaan suaminya di warung milik Bu Rahayu. Namun karena warung itu viral, dia harus menunggu lama akibat antrean panjang yang membuat kondisi tidak kondusif. 

Sinopsis film Budi Pekerti. (Foto: Kaninga Pictures)

Beberapa pelanggan berbuat curang dengan menitipkan pesanannya ke orang yang antre lebih awal. Ketika Bu Prani mengonfrontasi salah satu pelanggan, momen itu direkam dan diunggah di media sosial. 

Video viral berdurasi 20 detik yang memperlihatkan Bu Prani marah-marah tersebut membuat publik meragukan kredibilitasnya sebagai seorang pendidik. Haruskah kariernya sebagai guru harus berakhir hanya karena video viral? 

