HOME CELEBRITY MOVIE

Kocaknya Amanda Manopo Syuting Bareng Fajar Sadboy di Vision+ Pay Later

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |01:01 WIB
Kocaknya Amanda Manopo Syuting Bareng Fajar Sadboy di Vision+ Pay Later
Amanda Manopo terlibat di Vision+ Pay Later (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo terlibat series terbaru Vision+ Original bertajuk Pay Later. Dalam series ini, Amanda Manopo beradu akting dengan Fajar Sadboy. Perempuan berdarah Spanyol-Minahasa ini mengaku senang syuting dengan Fajar Sadboy.

"Seru banget, orangnya emang mingle (membaur) banget, memang enggak ada malunya tuh anak. Tapi orang itu memang mau belajar untuk jadi lebih baik lagi. Jadi aku yakin, aku percaya Fajar mungkin kedepannya bisa sukses," kata Amanda Manopo di Gedung Rapi Film, Jakarta.

Dalam series Pay Later ini, Amanda manopo berperan sebagai Tika. Dirinya adalah kakak dari Fajar Sadboy.

Kocaknya Amanda Manopo Syuting Bareng Fajar Sadboy di Vision+ Pay Later

"Aku di sini berperan sebagai Tika. Tika ini memang anak dari dua bersaudara, adik kakak dan dia anak pertama. Si Tika ini hobinya tuh fashion. Suka belanja. Terus kenapa judulnya Pay Later maka nanti saksikan aja. Terus kita di sini balur sama ranah-ranah komedi lewat dari berdialognya, ceritanya bahkan suasananya,” ucap Amanda Manopo.

Tidak hanya dengan Fajar Sadboy, dalam kesempatan ini Amanda Manopo pun beradu akting dengan artis lainnya yang tidak kalah hebat seperti Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Indra Birowo, dan Aming. Sederet nama aktor yang keren ini yang juga menjadi salah satu alasan Amanda Manopo menerima bintangi serial Pay Later.

