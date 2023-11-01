Sha Ine Febriyanti Ubah Pola Asuh Didik Anak usai Bintangi Film Budi Pekerti

JAKARTA - Artis Sha Ine Febriyanti mengalami banyak dampak positif usai membintangi film Budi Pekerti karya sutradara Wregas Bhanuteja.

Lewat perannya sebagai Bu Prani seorang guru BK, Sha Ine Febriyanti mengaku kepribadiannya jauh berbeda dengan Bu Prani.

"Bu Prani ini beda banget dengan saya, dia guru terus orang Jawa yang sangat nerimo yang bukan diri saya," kata Sha Ine Febriyanti di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: 7 Fakta Artis Ine Febriyanti Mantan Galang Rambu Anak Iwan Fals yang Mendadak Viral

Istri Rudi Datau ini bahkan merasa rasa empatinya membaik berkat perannya di film tersebut.

"Artinya ketika saya menjiwai karakter ini saya berusaha berempati kepada karakter yang seperti itu, imbasnya itu kadang-kadang mungkin empati saya bertumbuh lebih baik daripada sebelumnya," ungkap Sha Ine Febriyanti.

Bahkan, perempuan yang akrab disapa Ine itu jadi mengubah pola didik untuk ketiga anaknya.

"Yes, jadi saya punya pemahaman bahwa ternyata kita mendidik anak itu lebih baik nggak direct (langsung)" jelas Sha Ine Febriyanti.

BACA JUGA: