Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sha Ine Febriyanti Ubah Pola Asuh Didik Anak usai Bintangi Film Budi Pekerti

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:26 WIB
Sha Ine Febriyanti Ubah Pola Asuh Didik Anak usai Bintangi Film Budi Pekerti
Sha Ine Febriyanti bintangi film Budi Pekerti (Foto: IG Sha Ine)
A
A
A

JAKARTA - Artis Sha Ine Febriyanti mengalami banyak dampak positif usai membintangi film Budi Pekerti karya sutradara Wregas Bhanuteja.

Lewat perannya sebagai Bu Prani seorang guru BK, Sha Ine Febriyanti mengaku kepribadiannya jauh berbeda dengan Bu Prani.

"Bu Prani ini beda banget dengan saya, dia guru terus orang Jawa yang sangat nerimo yang bukan diri saya," kata Sha Ine Febriyanti di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Sha Ine Febriyanti Ubah Pola Asuh Didik Anak usai Bintangi Film Budi Pekerti

Istri Rudi Datau ini bahkan merasa rasa empatinya membaik berkat perannya di film tersebut.

"Artinya ketika saya menjiwai karakter ini saya berusaha berempati kepada karakter yang seperti itu, imbasnya itu kadang-kadang mungkin empati saya bertumbuh lebih baik daripada sebelumnya," ungkap Sha Ine Febriyanti.

Bahkan, perempuan yang akrab disapa Ine itu jadi mengubah pola didik untuk ketiga anaknya.

"Yes, jadi saya punya pemahaman bahwa ternyata kita mendidik anak itu lebih baik nggak direct (langsung)" jelas Sha Ine Febriyanti.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/09/33/2576017/7-fakta-artis-ine-febriyanti-mantan-galang-rambu-anak-iwan-fals-yang-mendadak-viral-uRBbhGRdFm.jpg
7 Fakta Artis Ine Febriyanti Mantan Galang Rambu Anak Iwan Fals yang Mendadak Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/16/33/2130728/lewat-teater-ine-febriyanti-ingin-cetak-aktor-dan-aktris-muda-lEijiKdQnw.jpg
Lewat Teater, Ine Febriyanti Ingin Cetak Aktor dan Aktris Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/25/206/1902654/ine-febriyanti-bersyukur-perankan-nyai-ontosoroh-di-film-bumi-manusia-rzp70rk8TG.jpg
Ine Febriyanti Bersyukur Perankan Nyai Ontosoroh di Film Bumi Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/20/33/1740281/ine-febriyanti-jika-belajar-seni-ditanamkan-sejak-dini-anak-anak-akan-lebih-ekspresif-VPEh8qIU2y.jpg
Ine Febriyanti: Jika Belajar Seni Ditanamkan Sejak Dini, Anak-Anak Akan Lebih Ekspresif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/20/205/1740268/ine-febriyanti-serukan-pentingnya-pembelajaran-seni-dalam-elemen-pendidikan-HgyXBBXJQb.jpg
Ine Febriyanti Serukan Pentingnya Pembelajaran Seni Dalam Elemen Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/14/206/1541438/ine-febriyanti-mimpikan-peran-sebagai-nyai-ontosoroh-KkfOWArOXR.jpg
Ine Febriyanti Mimpikan Peran sebagai Nyai Ontosoroh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement