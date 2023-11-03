Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Peduli Environmental Ethics, Sayap Pemuda Partai Perindo Ajak Nobar Gratis Kaum Milenial Dan Gen Z

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:13 WIB
Peduli Environmental Ethics, Sayap Pemuda Partai Perindo Ajak Nobar Gratis Kaum Milenial Dan Gen Z
Sayap Pemuda Partai Perindo ajak nobar film Nona Manis Sayange (Foto: Wiwie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para milenial berkumpul untuk melakukan nonton bareng alias nobar film ‘Nona Manis Sayange’. Bersama Organisasi Sayap Pemuda Partai Perindo, acara tersebut digelar di XXI Bintaro Mall, Tangerang Selatan, pada Kamis malam, 21 November 2023.

Menurut Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat Sukma Wibowo, nobar bersama milenial ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan para pemuda terhadap lingkungan. Khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan pariwisata.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Partai Perindo kepada generasi milenial maupun Gen Z bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu merupakan partai yang sangat dekat dengan anak muda.

“Tadi kita nonton bareng-bareng temen-temen milenial dan Gen Z sekaligus memperkenalkan Partai Perindo pada mereka dan filmnya juga lumayan bagus, tentang Environmental ethics, tentang etika dalam berlingkungan,” ujar Iqnal.

Sayap Pemuda Partai Perindo

“Kita harus menjaga lingkungan di Indonesia ini, terutama di kawasan pantai Labuan Bajo, kebersihannya, karena itu akan mengundang investor asing untuk bisa mengembangkan investasi di Indonesia. Selain itu juga kita juga ngajak kaum milenial memperkenalkan caleg-caleg Partai Perindo di  Tangerang Selatan,” sambungnya.

Terkait makna dari environmental ethics itu sendiri, Iqnal mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah etika dan pemahaman yang harus dimiliki oleh kaum muda-mudi terkait kepekaan terhadap lingkungan.

“Environmental ethics secara sederhana bisa diartikan sebagai etika lingkungan, pemahaman tentang lingkungan, atau juga kepekaan terhadap lingkungan dan yang menyerupai itu”, tuturnya.

Iqnal menyebut bahwa antusiasme dari kegiatan nobar yang diadakan Organisasi Sayap Pemuda Partai Perindo dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu cukup tinggi.

“Antusiasmenya lumayan tinggi. Karena mereka kaget kita ajak nonton bareng. Kita ajak perkenalan ini Partai Perindo, partainya anak muda, partainya anak milenial, dan kita juga ngundang artis-artisnya,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement