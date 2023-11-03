Peduli Environmental Ethics, Sayap Pemuda Partai Perindo Ajak Nobar Gratis Kaum Milenial Dan Gen Z

JAKARTA - Para milenial berkumpul untuk melakukan nonton bareng alias nobar film ‘Nona Manis Sayange’. Bersama Organisasi Sayap Pemuda Partai Perindo, acara tersebut digelar di XXI Bintaro Mall, Tangerang Selatan, pada Kamis malam, 21 November 2023.

Menurut Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat Sukma Wibowo, nobar bersama milenial ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan para pemuda terhadap lingkungan. Khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan pariwisata.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Partai Perindo kepada generasi milenial maupun Gen Z bahwa partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu merupakan partai yang sangat dekat dengan anak muda.

“Tadi kita nonton bareng-bareng temen-temen milenial dan Gen Z sekaligus memperkenalkan Partai Perindo pada mereka dan filmnya juga lumayan bagus, tentang Environmental ethics, tentang etika dalam berlingkungan,” ujar Iqnal.

“Kita harus menjaga lingkungan di Indonesia ini, terutama di kawasan pantai Labuan Bajo, kebersihannya, karena itu akan mengundang investor asing untuk bisa mengembangkan investasi di Indonesia. Selain itu juga kita juga ngajak kaum milenial memperkenalkan caleg-caleg Partai Perindo di Tangerang Selatan,” sambungnya.

Terkait makna dari environmental ethics itu sendiri, Iqnal mengatakan bahwa hal itu adalah sebuah etika dan pemahaman yang harus dimiliki oleh kaum muda-mudi terkait kepekaan terhadap lingkungan.

“Environmental ethics secara sederhana bisa diartikan sebagai etika lingkungan, pemahaman tentang lingkungan, atau juga kepekaan terhadap lingkungan dan yang menyerupai itu”, tuturnya.

Iqnal menyebut bahwa antusiasme dari kegiatan nobar yang diadakan Organisasi Sayap Pemuda Partai Perindo dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu cukup tinggi.

“Antusiasmenya lumayan tinggi. Karena mereka kaget kita ajak nonton bareng. Kita ajak perkenalan ini Partai Perindo, partainya anak muda, partainya anak milenial, dan kita juga ngundang artis-artisnya,” ungkapnya.