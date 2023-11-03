Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bahagia Bisa Main Film Komedi, Moran Oey: Seni Peran Se-mengasyikan Ini

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:00 WIB
Bahagia Bisa Main Film Komedi, Moran Oey: Seni Peran Se-mengasyikan Ini
Morgan Oey bahagia bisa main di film komedi (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA - Morgan Oey terlibat dalam film bertajuk Srimulat: Hidup Memang Komedi. Sama seperti film sebelumnya, Srimulat: Hil yang Mustahal, pria 33 tahun ini didapuk untuk berperan sebagai Paul, salah satu tokoh di grup lawak legendaris tersebut.

Bisa bermain dalam film bergenre komedi, jelas membuat Morgan semakin memiliki banyak pengalaman di dunia akting. Terlebih lagi saat mendalami peran salah satu grup lawak Srimulat, dimana Morgan sendiri sebelumnya lebih sering bermain film romansa.

"Salah satu yang paling seru sih, misalnya kalau syuting di tempat lain itu hanya baca skrip. Kalau ini pengalaman pertama ngerasain, bahwa seni peran se-mengasyikan ini," ujarnya saat ditemui di studio iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 2 November 2023.

Srimulat: Hidup Memang Komedi

Lebih lanjut, pemilik nama asli Handi Morgan Winata ini memilih untuk mendalami peran tersebut dengan mencoba melebur dengan pemain lainnya. Sehingga dalam memerankan karakter masing-masing menjadi lebih kompak, dan menciptakan suasana hangat.

Halaman:
1 2
