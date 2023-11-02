Advertisement
Tantangan Ibnu Jamil Berperan Jadi Tarsan di Film Srimulat Hidup Memang Komedi

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |23:09 WIB
Ibnu Jamil main Film Srimulat Hidup Memang Komedi (Foto: Aldhi/Okezone)
JAKARTA - Ibnu Jamil berperan sebagai Tarsan di film Srimulat Hidup Memang Komedi. Ia merasa senang dan tertantang untuk memerankan pelawak legendaris tersebut. Di mana core komedi di Indonesia salah satunya adalah Srimulat.

"Karena beberapa komedi-komedi yang memang sering kita lihat itu Srimulat-lah yang melahirkan dari karya-karya mereka. Apalagi setiap hari raya, lebaran itu pasti mereka (Srimulat) udah pasti ngisi di televisi-televisi nasional," di studio iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Kemudian untuk membangun karakternya sendiri, lanjut dia, harus melakukan banyak pendekatan lebih luas. Terlebih lagi karakter di Srimulat sangat khas, misalnya dikenal dengan bahasa Jawanya yang medok.

"Karena ini kan karakternya real gitu loh, nyata, ada Udah pasti kita harus sedekat mungkin, semirip mungkin bisa memainkan peran itu," terangnya.

Sementara itu untuk mendalami bahasa Jawa, Ibnu benar-benar belajar agar tidak terkesan dibuat-buat. Serta bisa membawa karakter Tarsan menjadi lebih nyata seperti aslinya.

"Jadi memang harus ada tekniknya lah, dan juga itu memang orang Jawa pasti tahu dia orang Jawa atau bukan, kalau cara ngomongnya kayak gitu," terangnya.

Ibnu Jamil mengatakan, film Srimulat Hidup Memang Komedi diharapkan dapat menghibur masyarakat. Serta bisa masuk di berbagai genre, khususnya generasi Z yang mana tidak semua mengetahui keberadaan Srimulat sebagai grup lawak legendaris.

"Mudah-mudahan dengan adanya promo dan juga film ini, kita bisa nyebarin virus Srimulat itu apa dan kenapa film ini dibuat, juga hiburan buat teman-teman dan juga adik-adik Gen Z semua," jelasnya.

