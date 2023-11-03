Film Sengkolo Pemandi Mayat, Teror Malam 1 Suro

JAKARTA - MVP Pictures menghadirkan film bertajuk Sengkolo - Pemandi Mayat. Proses produksi film horor ini akan dimulai pada bulan November 2023.

"MVP Pictures selalu berkomitmen untuk menyajikan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat membangkitkan perasaan dan pengalaman yang dapat terhubung dengan baik dengan masyarakat. Saya berharap film ini bisa diterima dengan baik oleh para pecinta film Indonesia," ujar Raam Punjabi, Produser dari film ini.

Film Sengkolo - Pemandi Mayat akan disutradarai oleh Hanny Saputra, dengan naskahnya ditulis oleh Rebecca M. Bath. Tim produksi film ini akan dipimpin oleh Ody Mulya Hidayat dan Soemijato Muin.

Dalam kearifan lokal Jawa, Sengkolo adalah sebuah entitas negatif yang seringkali menghantui manusia, membawa kesialan, dan membawa malapetaka. Pada malam satu Suro, Sengkolo dikisahkan bergerak mengincar beberapa weton yang menjadi mangsanya.

"Kisah-kisah dari budaya Jawa begitu kaya dan menarik, salah satunya adalah kisah tentang Sengkolo. Kami sangat antusias untuk menghadirkan cerita ini kepada penggemar film horor Indonesia," ungkap Ody Mulya Hidayat.

"Sengkolo - Pemandi Mayat terinspirasi dari beragam peristiwa nyata, yang menjadikannya sebagai potensi besar untuk menjadi film horor yang menarik untuk disaksikan di bioskop," tambah Soemijato Muin.