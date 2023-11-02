Film Indonesia yang Tampil di Festival Internasional Jadi Pertimbangan Masuk Nominasi FFI 2023

Film Indonesia yang tampil di festival internasional jadi pertimbangan masuk nominasi FFI 2023 (Foto: Ravie/MPI)

JAKARTA - Reza Rahadian selaku Ketua Komite Festival Film Indonesia (FFI) 2021-2023, membeberkan proses seleksi film Tanah Air yang berpotensi masuk dalam nominasi Piala Citra FFI 2023. Pria 36 tahun ini mengatakan jika film yang memiliki rekam jejak mengikuti festival di kancah internasional akan mendapat kesempatan yang sama untuk masuk sebagai nominasi.

Tentunya, hal ini akan menjadi pertimbangan khusus bagi Akademi Citra selaku pihak kurator.

"Jawabannya adalah karena ini festival film Indonesia, maka keterlibatan film Indonesia pada festival internasional pasti akan menjadi pertimbangan seluruh jajaran Akademi Citra," kata Reza Rahardian dalam jumpa persnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2023).

BACA JUGA: Senangnya Angga Yunanda dan Prilly Latuconsina Debut di Festival Film Internasional

Bintang Habibie dan Ainun ini menilai, keterlibatan film Indonesia di festival luar negeri juga merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan.

"Bagaimana mungkin sebuah film menorehkan prestasi yang cemerlang di festival film internasional tiba-tiba begitu saja lewat di dalam negeri?," ungkap Reza.

Disisi lain, Reza mengungkapkan jika jumlah penonton dalam sebuah film tidak menjadi faktor penentu untuk bisa masuk dalam nominasi FFI 2023.