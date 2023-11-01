Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

6 Kontestan Siap Berdendang Hatimu Hatiku di Kontes KDI 2023 Malam Ini

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:20 WIB
6 Kontestan Siap Berdendang <i>Hatimu Hatiku</i> di Kontes KDI 2023 Malam Ini
Kontes KDI 2023. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Kontes KDI 2023 berlangsung semakin sengit. Enam kontestan: Husen (Medan), Villes (Lampung), Sasa (Malang), Eky (Bone), Winda (Pamekasan), dan Dandi (Bogor) siap bersaing di hadapan juri, malam ini (1/11/2023). 

Kontes KDI 2023 malam ini akan mengusung tema ‘Hatimu Hatiku’ dan dimeriahkan oleh dua penyanyi senior, Muchsin Alatas dan Titiek Sandhora. Selain itu, ada juga penampilan spesial dari Jelita KDI. 

Para juri yang akan memberi penilaian pada penampilan kontestan malam ini akan diisi oleh Inul Daratista, Iis Dahlia, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, dan Gita KDI. Sementara Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Wahidarjo dipercaya memandu acara tersebut. 

Saat ini, hanya tersisa 10 kontestan di babak Kontes KDI. Mereka adalah Warda (Sumenep), Rani (Ogan Ilir), Wiwi (Wajo), Farhan (Medan), Husen (Medan), Villes (Lampung), Sasa (Malang), Eky (Bone), Winda (Pamekasan), dan Dandi (Bogor). 

Kontes KDI 2023. (Foto: MNCTV)

Jangan lewatkan Kontes KDI 2023 hanya di MNCTV pada 1 November 2023, pukul 20.45 WIB. Informasi terkini terkait aplikasi ini dapat Anda ikuti melalui akun @officialmnctv di TikTok dan Instagram. 

Anda dapat menonton seluruh program MNCTV melalui aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses www.rctiplus.com.*

(SIS)

