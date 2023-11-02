Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

7 Drama Korea yang Tak Membosankan meski Ditonton Berkali-kali

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |23:32 WIB
7 Drama Korea yang Tak Membosankan meski Ditonton Berkali-kali
Drama Korea yang tak membosankan meski ditonton berkali-kali (Foto: IMDB)
JAKARTA - Drama Korea yang tak membosankan meski ditonton berkali-kali akan dibahas dalam artikel ini. Sebagaimana diketahui, Korea Selatan diketahui memiliki cukup banyak drama yang menarik untuk disaksikan.

Meski ada cukup banyak pilihan drama korea (drakor) untuk disaksikan, sedikitnya ada tujuh drama yang paling favorit di mata masyarakat. Saking menariknya, masyarakat pun rela menonton drakor tersebut lebih dari satu atau dua kali. Mereka seolah tak bosan untuk terus menerus menyaksikan drakor tersebut.

Berikut, drama Korea yang tak membosankan meski ditonton berkali-kali:

1. Boys Over Flowers

Boys Over Flowers

Drama Boys Over Flowers mengadaptasi komik Jepang populer berjudul Hana Yori Dango dan juga drama Taiwan, Meteor Garden. Meski drama ini sudah tayang pada 2009, hingga kini Boys Over Flowers masih tetap menarik untuk disaksikan.

2. Goblin

Goblin

Kisah cinta antara Goblin dengan Eun Tak jelas tidak akan membuat penonton bosan untuk menontonnya berkali-kali. Terlebih, drama ini dibintangi oleh Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook dan Yoo In Na.

3. Descendants of the Sun

Descendants of The Sun

Diperankan oleh Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, tak sedikit orang yang menyukai drama Descendants of the Sun. Dalam drakor ini, keduanya diceritakan memiliki latar belakang profesi yang berbeda, yakni pasukan khusus dan dokter.

4. Oh My Venus

Oh My Venus

Mengisahkan pengacara yang patah hati usai putus cinta, Shi Min Ah yang memerankan tokoh Kang Joo Eun harus menerima kenyataan bahwa kekasihnya selingkuh. Ia bahkan bertekad untuk memperbaiki diri, termasuk menurunkan berat badannya dengan dibantu oleh penumpang yang ditemuinya di pesawat.

Halaman:
1 2
