HOME CELEBRITY MOVIE

8 Drama Korea Siap Tayang di November 2023, Ada Nam Joo Hyuk hingga Park Bo Young

Nistya Widelia , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:30 WIB
8 Drama Korea Siap Tayang di November 2023, Ada Nam Joo Hyuk hingga Park Bo Young
Drama Korea siap tayang di November 2023. (Foto: Netflix/Disney+)
A
A
A

SEOUL - Deretan drama Korea siap tayang di November 2023. Ada beragam genre yang akan menghiasi layar kaca, dari komedi romantis, sejarah, thriller, hingga laga. Tak hanya itu, beberapa drama ini juga memasang aktor ternama Korea sebagai aktor utama. 

Penasaran dengan deretan drama Korea siap tayang di November 2023? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Moon in the Day

Drama Korea siap tayang di November 2023. (Foto: Moon in the Day/ENA)

Drama fantasi romantis ini menceritakan tentang seorang aktor papan atas yang mengalami kecelakaan mobil saat syuting iklan. Dia diselamatkan oleh seorang petugas pemadam kebakaran wanita, namun kemudian dirasuki roh bangsawan Silla yang dibunuh oleh istrinya. 

Tayang: 1 November 2023 di ENA 

2.Daily Dose of Sunshine

Drama Korea siap tayang di November 2023. (Foto: Daily Dose of Sunshine/Netflix)

Drama Daily Dose of Sunshine diadaptasi dari webtoon populer yang bercerita tentang perawat bernama Jung Da Eun (Park Bo Young) yang dipindahtugaskan ke bangsal psikiatri. Karena pengalaman pertamanya, dia merasa pekerjaan itu sangat sulit. 

Tayang: 3 November 2023 di Netflix 

3.Vigilante

Drama Korea siap tayang di November 2023 selanjutnya adalah Vigilante. Drama adaptasi webtoon yang dibintangi Nam Joo Hyuk ini bercerita tentang seorang polisi bernama Kim Ji Young (Nam Joo Hyuk) yang ingin balas dendam usai ibunya tewas di tangan seorang preman.

 Drama Korea siap tayang di November 2023. (Foto: Vigilante/Disney+)

Yang tak banyak orang tahu bahwa Kim Ji Young menjalani kehidupan ganda demi balas dendam. Selama Senin-Jumat, dia adalah mahasiswa Universitas Kepolisian yang dikenal sangat baik. Namun di akhir pekan, dia akan menghukum para penjahat.

Tayang: 8 November 2023 di Disney+ 

4.Goryeo Khitan War

Drama Korea siap tayang di November 2023. (Foto: Goryeo Khitan War/KBS)

Drama Goryeo Khitan War berkisah tentang peperangan yang terjadi antara Dinasti Goryeo dan Bangsa Khitan dari Dinasti Liao. Drama ini akan mengadaptasi peristiwa sejarah Raja Hyeonjong yang memimpin perang melawan Khitan dan menyatukan Goryeo. 

Tayang: 11 November 2023 di KBS

Telusuri berita celebrity lainnya
