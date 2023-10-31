Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Andra Ramadhan Awalnya Ogah Buat Band Andra and The Backbone

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |00:01 WIB
Alasan Andra Ramadhan Awalnya <i>Ogah</i> Buat Band Andra and The Backbone
Alasan Andra Ramadhan awalnya ogah buat band Andra and The Backbone (Foto: IG Andra and The Backbone)
A
A
A

JAKARTA - Alasan Andra Ramadhan awalnya ogah buat band Andra and The Backbone terungkap. Selain bergabung dengan Dewa 19, Andra Ramadhan juga memiliki band bernama Andra and The Backbone.

Band yang berdiri pada tahun 2007 ini beranggotakan tiga orang yakni Andra Ramadhan, Stevie Morley, dan Dedy Lisan. Menariknya, sejak awal Andra sang pionir tidak terpikirkan untuk membentuk format Andra and The Backbone.

Salah satu alasan Andra Ramadhan awalnya ogah buat band Andra and The Backbone karena ia ingin membuat album instrumental seorang diri. Dalam perjalanannya, Andra mengalami kesulitan dalam membuat lagu.

Alasan Andra Ramadhan Awalnya Ogah Buat Band Andra and The Backbone

"Awalnya konsepnya project ini aku mau bikin album instrumental. Terus aku kesusahan sendiri bikin lagunya banyak mungkin 10 lagu. Kok ya susah juga. Terus pasarnya juga mungkin engga luas gitu kan," ujar Andra Ramadhan yang menjadi bintang tamu dalam program musik Padi Reborn Sang Penghibur tahun 2020 lalu.

Andra juga menyadari bahwa pasar untuk album solo instrumental tidak begitu luas. Sehingga ia mengubah konsep dan menciptakan lagu dengan format band.

"Akhirnya aku ubah konsepnya. Aku bikin format band yang ada liriknya, jadilah Andra and The Backbone.” ucap Andra.

“Kenapa orangnya bertiga? Ya enak aja bagi duitnya nggak banyak,” jelasnya.

Halaman:
1 2
