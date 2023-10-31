Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ari Lasso Pilih Kangen sebagai Lagu Dewa 19 Paling Sulit Dinyanyikan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:01 WIB
Ari Lasso pilih lagu Kangen sebagai lagu paling sulit dinyanyikan (Foto: IG Ari Lasso)
Ari Lasso pilih lagu Kangen sebagai lagu paling sulit dinyanyikan (Foto: IG Ari Lasso)
A
A
A

JAKARTA - Ari Lasso menceritakan kenangan bersama Dewa 19 ketika memulai karier di belantika musik Indonesia. Ari Lasso sebagai penyanyi baru kaget dengan nuansa profesional bekerja.

Hal ini terjadi ketika Ari Lasso pertama kali rasakan rekaman untuk album Dewa 19. Ari Lasso mengaku mengalami banyak kesulitan terutama ketika rekaman lagu Kangen.

“Dan proses rekaman Dewa pertama yang paling sulit sebenarnya secara teknik itu aku dan Wawan,” ujar Ari Lasso di channel YouTube Video Legend.

Ari Lasso Pilih Kangen sebagai Lagu Dewa 19 Paling Sulit Dinyanyikan

Ari Lasso menjelaskan bukan hanya dirinya yang mengalami kesulitan. Personel Dewa 19 lainnya pun demikian. BAhkan Ari sempat merasa stres karena sulit mencapai angka sempurna menyanyikan lagu Kangen.

“Aku take tiga kali tempoku selalu keteteran. Bener-bener kesulitan. Stres,” sambung Ari Lasso.

“Sebenarnya semua kesulitan, termasuk Erwin. Makanya yang ngebass bukan Erwin,” sambung Ari Lasso.

 BACA JUGA:

