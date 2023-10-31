Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Awal Mula Andra Ramadhan Bikin Album Pertama Andra and The Backbone

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |17:08 WIB
Awal Mula Andra Ramadhan Bikin Album Pertama Andra and The Backbone
Awal mula Andra Ramadhan bikin album pertama Andra and The Backbone. (Foto: Instagram)
A
A
A

AWAL mula Andra Ramadhan bikin album pertama Andra and The Backbone tentunya menarik untuk diketahui. Gitaris 51 tahun tersebut hingga saat ini masih tercatat sebagai personel Dewa 19.

Sepak terjangnya dalam belantika musik Indonesia tentunya sudah tidak diragukan lagi. Selama berkarya bersama Dewa 19, Andra telah berkontribusi dalam melahirkan lagu-lagu yang fenomenal.

Meski kesuksesan telah ia raih bersama Dewa 19, nyatanya Andra memiliki keinginan tersendiri untuk memiliki proyek solo. Hal itulah yang mendasari awal mula Andra Ramadhan membuat album pertama Andra and The Backbone.

Saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube VINDES yang tayang pada 13 Desember 2021, pria asal Surabaya ini mengungkapkan jika dalam proyek solo albumnya, ia menggunakan format band karena memang dirinya lebih suka ngeband.

“Aku lebih senang ada vokalisnya, (lebih) suka ngeband,” tutur Andra Ramadhan dikutip dari Youtube VINDES, Senin (30/10/2023).

“Makanya aku bikin solo album juga, Backbone solo album, itu formatnya band.” lanjutnya.

Andra and The Backbone sendiri merupakan sebuah band beranggotakan tiga orang personel. Mereka adalah Andra dan Stevie Item sebagai gitaris, serta ada Dedy Lisan mantan seorang jurnalis yang mengisi posisi vokal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/205/2911998/alasan-andra-ramadhan-awalnya-ogah-buat-band-andra-and-the-backbone-gdjQ0BKeLp.jpg
Alasan Andra Ramadhan Awalnya Ogah Buat Band Andra and The Backbone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/28/205/1969987/manggung-di-kampus-andra-and-the-backbone-himbau-mahasiswa-melek-teknologi-icnwDxlQgh.jpg
Manggung di Kampus, Andra and the Backbone Himbau Mahasiswa Melek Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/17/205/1797038/sebelum-manggung-di-bali-andra-and-the-backbone-cari-informasi-soal-status-gunung-agung-2ZrnIaNr56.jpg
Sebelum Manggung di Bali, Andra and The Backbone Cari Informasi soal Status Gunung Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/07/26/386/1018615/1C2mmEDfUT.jpg
Drummer Andra & The Backbone Jadi Produser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/11/386/880545/WgFVnnXUwF.jpg
Ini Syarat Andra & the Backbone Bikin Konser Tunggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/11/386/880413/Ow3rG9mlJ3.jpg
Andra & the Backbone Tampil seperti Biasa di Festival JERIN
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement