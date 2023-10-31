Awal Mula Andra Ramadhan Bikin Album Pertama Andra and The Backbone

AWAL mula Andra Ramadhan bikin album pertama Andra and The Backbone tentunya menarik untuk diketahui. Gitaris 51 tahun tersebut hingga saat ini masih tercatat sebagai personel Dewa 19.

Sepak terjangnya dalam belantika musik Indonesia tentunya sudah tidak diragukan lagi. Selama berkarya bersama Dewa 19, Andra telah berkontribusi dalam melahirkan lagu-lagu yang fenomenal.

Meski kesuksesan telah ia raih bersama Dewa 19, nyatanya Andra memiliki keinginan tersendiri untuk memiliki proyek solo. Hal itulah yang mendasari awal mula Andra Ramadhan membuat album pertama Andra and The Backbone.

Saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube VINDES yang tayang pada 13 Desember 2021, pria asal Surabaya ini mengungkapkan jika dalam proyek solo albumnya, ia menggunakan format band karena memang dirinya lebih suka ngeband.

“Aku lebih senang ada vokalisnya, (lebih) suka ngeband,” tutur Andra Ramadhan dikutip dari Youtube VINDES, Senin (30/10/2023).

“Makanya aku bikin solo album juga, Backbone solo album, itu formatnya band.” lanjutnya.

Andra and The Backbone sendiri merupakan sebuah band beranggotakan tiga orang personel. Mereka adalah Andra dan Stevie Item sebagai gitaris, serta ada Dedy Lisan mantan seorang jurnalis yang mengisi posisi vokal.