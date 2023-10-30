Alasan Ahmad Dhani Pinang Ari Lasso Jadi Vokalis Dewa 19

JAKARTA - Ahmad Dhani mengungkap bagaimana awal mulanya merekrut Ari Lasso ke band. Dewa 19 belum mempunyai orang untuk mengisi posisi vokalis yang tetap kala itu.

Dhani dan Ari bertemu di bangkus SMA. Di sana lah, ia tertarik mengajak Ari untuk gabung ke bandnya yang saat itu masih bernama Down Beat.

"Ya satu-satunya vokalis yang aku kenal ya cuma Ari Lasso. Kebetulan waktu itu memang ada perubahan konsep dari main fusion ke pop rock," ujar Ahmad Dhani, dikutip dari channel YouTube Ari Lasso, Senin (30/10/2023).

Selain itu, Dhani merasa ada kesamaan selera musik dengan Ari. Kala itu, mereka sama-sama suka dengan TOTO dan Chicago.

BACA JUGA: Cara Ari Lasso Bungkam Kesombongan Ahmad Dhani

"Dulu Ari Lasso penggemar Bon Jovi. Titik temunya TOTO, ketika itu Ari Lasso sukses menyanyikan lagu Chicago, ‘Hard To Say I’m Sorry’” kata suami Mulan Jameela ini.

Ternyata, penampilan mereka di SMA 2 Surabaya memberikan dampak luar biasa. Lagu milik Chicago tersebut langsung menjadi populer di radio-radio Surabaya.

Di titik itu lah, Ari Lasso akhirnya resmi direkrut sebagai vokalis Down Beat. Mereka bersatu menjadi cikal-bakal Dewa 19.

(ltb)