Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ahmad Dhani Pinang Ari Lasso Jadi Vokalis Dewa 19

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |18:00 WIB
Alasan Ahmad Dhani Pinang Ari Lasso Jadi Vokalis Dewa 19
Alasan Ahmad Dhani pinang Ari Lasso jadi vokalis Dewa 19. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani mengungkap bagaimana awal mulanya merekrut Ari Lasso ke band. Dewa 19 belum mempunyai orang untuk mengisi posisi vokalis yang tetap kala itu.

Dhani dan Ari bertemu di bangkus SMA. Di sana lah, ia tertarik mengajak Ari untuk gabung ke bandnya yang saat itu masih bernama Down Beat.

"Ya satu-satunya vokalis yang aku kenal ya cuma Ari Lasso. Kebetulan waktu itu memang ada perubahan konsep dari main fusion ke pop rock," ujar Ahmad Dhani, dikutip dari channel YouTube Ari Lasso, Senin (30/10/2023).

Selain itu, Dhani merasa ada kesamaan selera musik dengan Ari. Kala itu, mereka sama-sama suka dengan TOTO dan Chicago.

"Dulu Ari Lasso penggemar Bon Jovi. Titik temunya TOTO, ketika itu Ari Lasso sukses menyanyikan lagu Chicago, ‘Hard To Say I’m Sorry’” kata suami Mulan Jameela ini.

Ternyata, penampilan mereka di SMA 2 Surabaya memberikan dampak luar biasa. Lagu milik Chicago tersebut langsung menjadi populer di radio-radio Surabaya.

Di titik itu lah, Ari Lasso akhirnya resmi direkrut sebagai vokalis Down Beat. Mereka bersatu menjadi cikal-bakal Dewa 19.

(ltb)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154592/mulan_jameela-lGVn_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement