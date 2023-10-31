Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ananda Dhevira Tembus Top 10 Trending Star Berkat Lagu Mahalini

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:21 WIB
Ananda Dhevira Tembus Top 10 <i>Trending Star</i> Berkat Lagu Mahalini
Ananda Dhevira masuk Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ananda Dhevira merupakan satu dari sepuluh peserta Trending Star yang berhasil masuk babak Top 10. Dengan begitu, dia mulai menjalani karantina sejak 23 Oktober silam. 

Dara asal Bali bernama lengkap Ananda Dhevira Vita Felicia ini ternyata memiliki saudara kembar bernama Chevira. Sama-sama memiliki bakat bernyanyi yang memukau, saudara kembar ini sempat menjajal ajang The Voice Kids Indonesia

Mengikuti berbagai ajang pencarian bakat membuat Dhevira terbiasa dengan panggung kompetisi. Alasan ini pula yang membuat dara 15 tahun tersebut mengikuti audisi Trending Star di Bali. 

Berbekal lagu Kisah Sempurna milik Mahalini, Ananda Dhevira berhasil memikat perhatian para juri hingga akhirnya terpilih masuk ke babak Top 10 Trending Star. Ia bahkan menjadi salah satu peserta yang penampilannya ditunggu-tunggu oleh Mahalini! 

Dhevira Vita tembus Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

Dhevira mengungkapkan, sang ibu memiliki peran penting dalam perjalanannya menjadi penyanyi. “Mama adalah sumber inspirasi yang membuat aku seperti sekarang. Seorang yang tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras demi menggapai mimpi,” katanya. 

Jika Anda penasaran dengan sosok Ananda Dhevira di Top 10 Trending Star, silakan menonton video kegiatannya di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973898/febrina-fransisca-ungkap-makna-single-perdananya-0xGiZ7tHNx.jpg
Febrina Fransisca Ungkap Makna Single Perdananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/205/2973874/juara-trending-star-febrina-fransisca-siap-berkarya-sebanyak-mungkin-RS1p8gJKxx.jpg
Juara Trending Star, Febrina Fransisca Siap Berkarya Sebanyak Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948994/perjalanan-panjang-febrina-fransisca-jadi-juara-trending-star-VpoQO5M7C0.jpg
Perjalanan Panjang Febrina Fransisca Jadi Juara Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940191/mahalini-sudah-notice-ricardo-sinaga-sejak-audisi-trending-star-kJdXhIf0gK.jpg
Mahalini sudah Notice Ricardo Sinaga sejak Audisi Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/205/2940166/febrina-fransisca-tampil-powerful-di-babak-live-show-trending-star-22zguOjAap.jpg
Febrina Fransisca Tampil Powerful di Babak Live Show Trending Star
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/205/2940113/penampilan-enjoy-kiano-nathaniel-di-live-show-trending-star-lhms9Oinn7.jpg
Penampilan Enjoy Kiano Nathaniel di Live Show Trending Star
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement