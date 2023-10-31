Ananda Dhevira Tembus Top 10 Trending Star Berkat Lagu Mahalini

JAKARTA - Ananda Dhevira merupakan satu dari sepuluh peserta Trending Star yang berhasil masuk babak Top 10. Dengan begitu, dia mulai menjalani karantina sejak 23 Oktober silam.

Dara asal Bali bernama lengkap Ananda Dhevira Vita Felicia ini ternyata memiliki saudara kembar bernama Chevira. Sama-sama memiliki bakat bernyanyi yang memukau, saudara kembar ini sempat menjajal ajang The Voice Kids Indonesia.

Mengikuti berbagai ajang pencarian bakat membuat Dhevira terbiasa dengan panggung kompetisi. Alasan ini pula yang membuat dara 15 tahun tersebut mengikuti audisi Trending Star di Bali.

Berbekal lagu Kisah Sempurna milik Mahalini, Ananda Dhevira berhasil memikat perhatian para juri hingga akhirnya terpilih masuk ke babak Top 10 Trending Star. Ia bahkan menjadi salah satu peserta yang penampilannya ditunggu-tunggu oleh Mahalini!

Dhevira mengungkapkan, sang ibu memiliki peran penting dalam perjalanannya menjadi penyanyi. “Mama adalah sumber inspirasi yang membuat aku seperti sekarang. Seorang yang tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras demi menggapai mimpi,” katanya.

(SIS)