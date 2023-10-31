5 Artis Indonesia Dicap Pro Israel Usai Like Postingan Gal Gadot

JAKARTA - Artis Indonesia dicap pro Israel usai like postingan Gal Gadot. Aktris Wonder Woman itu sempat viral karena kritik kerasnya kepada PBB terkait gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas di Palestina.

Seperti diketahui, PBB meminta kedua belah pihak untuk menghentikan gencatan senjata demi kemanusiaan, setelah lebih dari 8.000 warga Palestina tewas di Gaza akibat serangan Israel. Namun sang aktris justru mengkritik permintaan PBB tersebut.

“Kenapa kalian perlu meyakinkan masyarakat dunia bahwa serangan Israel ke Gaza adalah hal tidak baik? Bukankah mereka (Hamas) yang meminta hal ini?” katanya dalam sebuah wawancara yang kemudian viral di media sosial, pada 30 Oktober 2023.

Gal Gadot menegaskan, mendukung penuh perdamaian. Namun dia juga mempertanyakan kejelasan nasib warga Israel yang dijadikan sandera oleh Hamas. “Kenapa tidak ada yang bersuara tentang mereka?” ujarnya lagi.

Aktris berdarah Yahudi tersebut kemudian menggunakan akun Instagram pribadinya untuk mempertanyakan nasib warga Israel yang disandera Hamas. Bahkan dia mengubah bio Instagram pribadinya dengan kalimat ‘STAND WITH ISRAEL’.

Di tengah isu panas tentang konflik Israel-Palestina, deretan artis Indonesia ini dicap pro Israel usai like postingan Gal Gadot. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari unggahan sang artis di media sosial.