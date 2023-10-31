Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Najmah Fariza, Ibu 3 Anak yang Sukses Tembus Top 10 Trending Star

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:57 WIB
Cerita Najmah Fariza, Ibu 3 Anak yang Sukses Tembus Top 10 <i>Trending Star</i>
Najma Fariza tembus Top 10 Trending Star. (Foto: Instagram/@najmafahriza)
A
A
A

JAKARTA - Najmah Fariza harus meninggalkan ketiga anaknya sementara waktu demi mengejar mimpi menjadi penyanyi. Saat ini, dia dan sembilan peserta Top 10 Trending Star lainnya mulai menjalani karantina. 

Walau harus menitipkan anak-anaknya kepada sang suami dan orangtua, namun Najmah tak pernah absen menghubungi keluarganya di Bandung. Bahkan, dia rela mengirimkan ASI eksklusif untuk sang buah hati yang masih berusia 11 bulan.

Najmah Fariza merasa bersyukur karena sang suami dan keluarga sangat mendukung cita-citanya menjadi penyanyi. Perempuan 29 tahun ini, sebenarnya bukan 'orang baru' dalam dunia tarik suara. 

Dia pernah merilis single lewat channel YouTube pribadinya dan mengikuti berbagai ajang pencarian bakat, termasuk Trending Star. Berbekal lagu Sial dari Mahalini, Najmah berhasil menembus Top 10 Trending Star. 

Najma Fariza tembus Top 10 Trending Star. (Foto: MNC Media)

Menariknya lagi, Mahalini sempat mengatakan bahwa Najma Fariza adalah salah satu peserta Trending Star dengan teknik vokal mumpuni yang dinantikannya untuk membawakan lagu Sial

Nah, jika Anda ingin mengikuti keseharian ibu tiga anak ini di karantina Top 10 Trending Star dapat menontonnya di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

