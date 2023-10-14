10 Film Indonesia Dilarang Tayang di Bioskop, Ada yang Usung Cerita PKI

JAKARTA - Deretan film Indonesia dilarang tayang di bioskop nasional dengan berbagai alasan. Ada yang karena film tersebut mengandung konten vulgar dan terlalu sadis, namun ada juga yang dianggap berbahaya karena berpotensi mengganggu kesatuan bangsa.

Penasaran film apa saja? Berikut ulasan Okezone terkait film Indonesia yang dilarang tayang di bioskop nasional.



1.Lewat Djam Malam

Film garapan Usmar Ismail ini dirilis pada 1954. Ia berkisah tentang politik dan keadilan sosial dalam konteks penjajahan Belanda. Akibatnya, film Lewat Djam Malam dilarang tayang karena dirasa memiliki muatan politik yang sangat sensitif.



2.Lady Terminator

Indonesia juga pernah melarang penayangan film Lady Terminator dari bioskop nasional, pada 1989. Alasannya, karena film arahan Tjut Djalil yang bercerita tentang aksi balas dendam Ratu Kidul tersebut mengandung banyak konten kekerasan dan seksual.

3.Merdeka 17085

Film garapan Yukio Fuji ini dirilis pada 2001 dan berkisah tentang seorang tentara Jepang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Film ini juga dilarang tayang karena dianggap tak sesuai dengan fakta sejarah.

4.Pocong

Film Indonesia yang dilarang tayang di bioskop nasional selanjutnya adalah Pocong. Dirilis pada 2006, film garapan Rudi Soedjarwo ini dilarang tayang karena menampilkan adegan kerusuhan Mei 1998 yang memilukan.

5.Takut: Faces of Fear

Mengusung konsep omnibus, film horor garapan sutradara Riri Riza dan Robby Ertanto ini dilarang tayang, pada 2008. Alasannya, karena film tersebut dianggap menyuguhkan konten penuh kekerasan.