JAKARTA - Perhelatan Cannes Film Festival 2023 masih jadi sorotan. Terlebih sejumlah anak bangsa yang berhasil menjajaki gelaran acara festival film bergengsi itu.

Setelah ramai sejumlah bintang Indonesia yang melenggang di red carpet, kini giliran sineas Tanah Air yang unjuk kebolehan. Momen membanggakan itu hadir dari film pendek asal Indonesia, Basri and Salma: In a Never Ending Comedy.

Film pendek itu merupakan karya sutradara Indonesia, Khozy Rizal. Siapa sangka, sineas karya anak bangsa ini diputar perdana dalam acara Premiere di Cannes Film Festival 2023.

“Basri & Salma dalam Komedi yang Terus Berputar akan menggoyang Cannes Film Festival segera,” tulis Khozy di akun Instagram, dikutip Sabtu (27/5/23).

Momen diputarnya film Basri and Salma ini pun turut dibagikan Khozy di Insta Story-nya.

Nampak para penonton begitu menikmati film pendek karya anak bangsa ini. Selebritis, Raline Shah pun turut mendukung dan menikmati film karya Khozy ini saat menyaksikannya di Cannes Film Festival 2023.

“Selamat mas Khozy and cast,” tulis Raline.

Bahkan, terlihat momen para penonton memberikan standing ovation untuk film karya Khozy ini sebagai bentuk takjub atas karyanya. Khozy pun turut memberikan hormat dan terharu atas pencapaiannya. Sebagai informasi, film Basri & Salma: In a Never Ending Comedy ini bersaing dengan sepuluh film dari berbagai mancanegara untuk mendapatkan penghargaan Short Film Palme d'Or dalam Festival Film Cannes 2023. Ini bukan pertama kalinya film tersebut melenggang di perhelatan internasional. Film karya Khozy Rizal ini juga pernah masuk ajang penghargaan, Southeast Asian Short Film Grant 2022.

