HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Cinta Pertama dan Terakhir dari Sherina Munaf

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |05:27 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Cinta Pertama dan Terakhir</i> dari Sherina Munaf
Lirik lagu dan chord gitar Cinta Pertama dan Terakhir dari Sherina Munaf. (Foto: Instagram/@sherinamunaf)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Cinta Pertama dan Terakhir merupakan satu dari total 12 track yang terdapat dalam album 'Gemini' yang dirilis Sherina Munaf, pada Juni 2009. Lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang akhirnya menemukan cinta sejati yang mampu membuatnya bahagia.

CINTA PERTAMA DAN TERAKHIR-SHERINA

Intro

F Em Dm Am F G

Am C G

Sebelumnya tak ada yang mampu

Am C G

Mengajakku untuk bertahan

F

Di kala sedih

Am C G

Sebelumnya kuikat hatiku

Am C G F

Hanya untuk aku seorang

Dm Em

Sekarang kau di sini hilang rasanya

F G

Semua bimbang tangis kesepian

Reff

F

Kau buat aku bertanya

Em

Kau buat aku mencari

