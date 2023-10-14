JAKARTA - Lagu Cinta Pertama dan Terakhir merupakan satu dari total 12 track yang terdapat dalam album 'Gemini' yang dirilis Sherina Munaf, pada Juni 2009. Lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang akhirnya menemukan cinta sejati yang mampu membuatnya bahagia.
CINTA PERTAMA DAN TERAKHIR-SHERINA
Intro
F Em Dm Am F G
Am C G
Sebelumnya tak ada yang mampu
Am C G
Mengajakku untuk bertahan
F
Di kala sedih
Am C G
Sebelumnya kuikat hatiku
Am C G F
Hanya untuk aku seorang
Dm Em
Sekarang kau di sini hilang rasanya
F G
Semua bimbang tangis kesepian
Reff
F
Kau buat aku bertanya
Em
Kau buat aku mencari