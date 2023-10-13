Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Kirana dari Dewa 19

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |03:05 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Kirana</i> dari Dewa 19
Lirik lagu dan chord gitar Kirana dari Dewa 19. (Foto: MNC Portal Indonesia)
JAKARTA - Lagu Kirana merupakan salah satu track populer dalam album 'Format Masa Depan' yang dirilis Dewa 19, pada 1994. Lagu tersebut menuturkan kisah seorang pra yang merindukan perempuan bernama Kirana.

Seiring berjalannya waktu, rasa cinta tersebut semakin dalam dan membuat pria itu semakin merindukan perempuan yang disukainya tersebut. Berikut lirik lagu dan chord gitar Kirana dari Dewa 19.

KIRANA-DEWA 19

Am F G Dm

Kucoba memahami tempatku berlabuh

Am F G Bb

Terdampar di keruhnya satu sisi dunia

Am F G Dm

Hadir di muka bumi tak tersaji indah

Bb Eb Gm Bb Gm Bb

Kuingin rasakan cinta

Am F G Dm

Lusuh lalu tercipta mendekap diriku

Am F G Bb

Hanya usung sahaja ku damba kirana

Am F G Bb

Ratapan mulai usang, nur yang kumohon

