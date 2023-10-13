JAKARTA - Lagu Kirana merupakan salah satu track populer dalam album 'Format Masa Depan' yang dirilis Dewa 19, pada 1994. Lagu tersebut menuturkan kisah seorang pra yang merindukan perempuan bernama Kirana.
Seiring berjalannya waktu, rasa cinta tersebut semakin dalam dan membuat pria itu semakin merindukan perempuan yang disukainya tersebut. Berikut lirik lagu dan chord gitar Kirana dari Dewa 19.
KIRANA-DEWA 19
Am F G Dm
Kucoba memahami tempatku berlabuh
Am F G Bb
Terdampar di keruhnya satu sisi dunia
Am F G Dm
Hadir di muka bumi tak tersaji indah
Bb Eb Gm Bb Gm Bb
Kuingin rasakan cinta
Am F G Dm
Lusuh lalu tercipta mendekap diriku
Am F G Bb
Hanya usung sahaja ku damba kirana
Am F G Bb
Ratapan mulai usang, nur yang kumohon