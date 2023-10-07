Ariel Pastikan NOAH Mulai Vakum di Awal 2024

JAKARTA - Grup band NOAH akan hiatus dari dunia musik Tanah Air. Rencana tersebut bahkan mulai dilakukan oleh Ariel cs mulai Januari 2024.

Terkait keputusannya dan band untuk hiatus, Ariel pun sempat angkat bicara. Bahkan ia menyebut jika konser terakhir sekaligus sebagai penutup rangkaian The Great Journey of NOAH akan diselenggarakan di Jakarta pada Desember mendatang.

"Paling terakhir nanti di Desember. Jadi per Januari harusnya kita udah gak ada konser-konser lagi. Mungkin ada lagi satu, kontrak soalnya," ungkap Ariel saat dijumpai di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Oktober 2023.

Ariel menyadari jika dia dan NOAH telah berkarya selama dua dekade di belantika musik tanah air. Banyak hal yang telah dilalui dengan segala kerja keras dari seluruh personel. Sehingga kedepannya NOAH mungkin akan kembali dengan karya-karya baru yang harus dipersiapkan dengan maksimal. Hal ini pun seolah menjadi isyarat bahwa NOAH akan kembali.