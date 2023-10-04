Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

6 Calon Bintang Bawakan Lagu Rita Sugiarto di Gerbang KDI 2023 Malam Ini

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |18:13 WIB
6 Calon Bintang Bawakan Lagu Rita Sugiarto di Gerbang KDI 2023 Malam Ini
Enam peserta akan bersaing memperebutkan dua kursi di Gerbang KDI 2023 malam ini. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Setelah tiga peserta sukses melewati Gerbang KDI 2023, kini tiba giliran enam peserta lainnya tampil untuk memperebutkan dua kursi di babak selanjutnya. 

Eky, peserta asal Bone, Sulawesi Selatan akan menghadapi lima peserta lainnya. Mereka adalah Ridjal (Tegal), Cintya (Bengkulu), Ririn (Bangka Belitung), Dimas (Deli Serdang), dan Kay (Luwu Raya). 

Malam ini, keenam peserta akan menyanyikan lagu-lagu legendaris milik pedangdut senior, Rita Sugiarto. Penampilan mereka akan dinilai langsung oleh para juri yang terdiri dari Iis Dahlia, Inul Daratista, Erie Suzan, Ivan Gunawan, dan Danang. 

Acara ini dipastikan semakin meriah di tangan Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Wahidarjo yang berperan sebagai host KDI 2023. Sementara Rita Sugiarto, Nurdin KDI, Regi Mayoret, dan Femme Fatale akan menjadi bintang tamu Gerbang KDI 2023 malam ini. 

MNCTV akan menayangkan Gerbang KDI 2023 secara Live dari MNC Studios, pada Rabu (4/10/20230), pukul 20.45 WIB. 

