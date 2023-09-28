Punya Suara Unik, 3 Peserta Ini Lolos Babak Gerbang KDI 2023

JAKARTA - Setelah melewati seleksi ketat, Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2023 menemukan 24 calon bintang yang akan bersaing di panggung megah untuk menjadi bintang dangdut masa depan.

Dari 24 peserta, ada enam yang tampil di babak Gerbang KDI, pada 27 September 2023. Mereka adalah Sasa (Malang), Jodi (Lampung), Dara (Lombok), Villes (Lampung), Andini (Makassar), dan Husen (Medan).

Mereka tampil membawakan karya-karya terbaik milik pedangdut senior, Mansyur S. Dari penampilan keenam peserta tersebut, juri memilih tiga peserta yang dinilai memiliki suara paling unik dan khas.

Ketiga peserta terpilih tersebut adalah Jodi, Andini, dan Dara. Sementara tiga peserta lainnya, harus menghentikan impian mereka untuk tetap berkompetisi di panggung KDI 2023.

Disiarkan langsung dari MNC Studios, Jakarta Barat, Gerbang KDI 2023 tayang di MNCTV, pada 27 September 2023, pukul 20.45 WIB. Penonton dapat mendukung jagoannya dengan memberikan voting kepada peserta.*

